- Леша очень долго терпел весь этот ужас... В душе у него копилось и копилось. Он сам даже не понял, что сделал… – с горечью рассказывает о своем старшем 14-летнем сыне 34-летняя мать троих детей из небольшого бурятского поселка Юбилейный Вера Толстихина. В семье женщины произошла трагедия, и она навсегда может изменить судьбу Леши. Восьмого января школьник, защищая маму от насилия, зарезал отчима.Из идеального мужчины в тиранаС Владимиром (имя изменено - прим. Ред.), который старше Веры на 24 года Вера начала отношения около 5 лет назад. У обоих за плечами уже был багаж - неудачные браки. На руках у Веры помимо старшего Алексея остался еще один мальчик, он особенный ребенок, страдает тяжелым недугом. А у Владимира своих детей не было. Вере избранники показался порядочным и работящим мужчиной. Пара начала жить вместе гражданским браком, Владимир переехал к ней в дом, на тот момент он трудился электриком, приносил деньги в семью, нашел общий язык с сыновьями любимой.- В начале нашей совместной жизни для меня он был идеальным мужчиной, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» Вера Толстихина. – С одной оговоркой – когда был трезвым… Три года назад Володю уволили. Устроиться никуда не смог, из-за этого начал выпивать. А пьяным становился просто другим человеком, словно подменили. Он начал поднимать на меня руку, превратился в тирана... За волосы таскал, ругался на Алешку, называл его «недоношенным дебилом». Когда сын подходил и просил помощи с домашним заданием, просто посылал его и швырял тетради. Я, конечно, делала Володе замечания. Он извинялся, а потом это повторялось вновь.По словам Веры, все эти три года после увольнения Владимира, семья жила на пособия. Сама женщина тоже не работает, получая 16 тысяч от государства за ребенка-инвалида. Не стал искать работу мужчина и после того, как полтора года назад у них с Верой родилась дочурка.- Нам начали выплачивать еще 12 тысяч, - продолжает Вера. – Вот на эти 28 тысяч и жили впятером. Я просила его найти хотя бы подработку, а он отвечал так: «Куда я вас с малышкой оставлю? Она же еще грудная, как ты справишься с тремя детьми?». Правда, вместо ухода за нами, повторялись лишь его пьяные «концерты». Сейчас все меня резонно спросят: «Почему я не бросила своего кухонного бойца? Или никуда на него не пожаловалась? На самом деле я пыталась уйти от него, но потом задумалась, побоялась оставлять дочку без родного отца. Да и за него самого переживала – вдруг совсем пропадет, сопьется и умрет где-нибудь под забором. Я звонила местному участковому. Он встречался с ним и просто выписал штраф в 500 рублей. А еще сказал, что при следующем обращении нас поставят на учет как неблагополучную семью. А мне этого не хотелось, вот и терпела...«Не трогай мать!»Очередной звонок из дома Толстихиных поступил в местный отдел полиции 8 января 2021 года. Правда, о защите от Владимира, который, по словам Веры, пил, не просыхая, почти все новогодние праздники, уже никто не просил. В МВД сообщили об убийстве…- 8 января мы с Володей пришли из гостей, - рассказывает Вера. – Он уже был подшофе, и зная, что дома у нас есть еще одна бутылка водки, начал ее искать. Я ее спрятала. Сказала: «Ты же завтра будешь болеть с похмелья, хватит тебе пить. Сердечко остановится». Он не успокоился. Начал требовать. Когда я закрылась в комнате, чтобы покормить дочку грудью, Володя выломал дверь, подошел и начал дергать меня за волосы и выворачивать руки, требуя отдать бутылки водки.Вера начала умолять мужа успокоиться. Сын Алексей в это время сидел в соседней комнате и все слышал. Не выдержав, семиклассник впервые в жизни повысил голос на отчима.- «Не трогай маму!», - скомандовал парнишка, подбежав к Владимиру.- Иди отсюда, тебя вообще никто не спрашивает, - отмахнулся буян, и продолжил таскать жену за волосы.А дальше… Леша побежал на кухню, схватил со стола нож и вернувшись, ударил отчима со спины. Тот упал без сознания. Перепуганный подросток стоял рядом и не мог пошевелиться. Полицию и врачей вызвал сосед. К приезду медиков, Владимир был уже мертв.- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили в СУ СК России по Бурятии. – Сейчас собираются все доказательства вины подростка.Ну а что же сам Алексей? Отправлять в изолятор парня не стали, оставив под подпиской о невыезде. Из дома выходит только в школу.- Шок у него еще не прошел, - говорит Вера. – Алеша старается вести себя так, словно ничего не произошло. Но я вижу, что он сильно переживает. Он ведь очень спокойный. Учится хорошо. Любит проводить опыты по химии, увлекается волейболом… Я очень боюсь за сына, у него же еще вся жизнь впереди…Школьнику готовы помочьЭта трагедия уже вызвала в Бурятии огромный резонанс. Глава республики Алексей Цыденов поручил уполномоченному по правам ребенка Наталье Ганькиной подробно разобраться в убийстве, и выяснить, подвергалась ли мать, младенец и сам подросток опасности со стороны отчима.- Мальчик действительно очень положительно характеризуется в школе и во всем поселке, - рассказывает Наталья Ганькина. – На учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит. Все кто его знают, рассказывают, что он главный помощник матери по уходу за братом и сестрой. Было ли убийство в состоянии аффекта, покажет медицинская экспертиза.Конечно, Алексею понадобится хороший адвокат. А денег на юриста у матери мальчика нет. По просьбе «Комсомолки» заняться этим делом согласился президент адвокатской палаты Бурятии Баир Ильюнов.- Я готов помочь мальчику бесплатно, - говорит Баир Ильюнов. – Уже связался с его матерью, она согласилась. В ближайшее время начну разбираться в подробностях этого дела.КОММЕНТАРИЙ ПОЛИЦИИПро побои мать детей не сообщала- Женщина действительно обращалась к участковому, - подтверждают нам в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии. – Было это в позапрошлом году. При этом про побои женщина не сообщала, жаловалась только на постоянные пьянки. Участковый приехал по адресу, и встретил мужа Веры пьяным на улице. За это полицейский составил на него административный протокол, а заодно провел профилактическую беседу на тему поведения с женой и детьми. Больше сообщений из этой семьи не поступало.ЗВОНОК ЮРИСТУРоман КРАВЦОВ, член общественного совета при ГУ МВД России по Иркутской области: \\"Эффективной системы защиты от домашнего насилия в России нет\\"- У нас в стране просто нет эффективной системы защиты людей от домашнего насилия. Жаловаться, конечно, есть куда, в первую очередь в полицию, можно также писать в прокуратуру, уполномоченному по правам человека. Но очень много ситуаций, когда избитые жены, написав заявление в полицию, через несколько дней со слезами на глазах забирают его. Вся работа сотрудника идет насмарку. В ситуации с убийством в Бурятии, получается, что участковый отреагировал на сообщение женщины, никто ее не отфутболил. Зря она не обращалась после следующих «концертов» мужа. Заставить ее написать новое заявление никто не может. Что касается наказания домашним бойцам, то тут все зависит от причиненного вреда. За побои, например, можно получить как административное наказание, так и уголовное. Кстати, за повторные случаи грозит как раз уголовка.МНЕНИЕ ПСИХОЛОГАОксана САВЧУК\\"Жалея человека, даете манипулировать собой\\"- Каждый из нас существо как человеческое, так и биологическое. Первые знают, что насилие в семье недопустимо и безнравственно. Однако некоторые женщины в качестве критериев выбора используют биологическую оценку, и рассуждают так: мол, вдвоем лучше, комфортнее, удобнее, социально приемлемо, я замужем, а другие нет, дети растут не без воспитания отца. Поэтому такая биологическая форма становится для женщины допустимой со всеми проблемами. Потенциал этой трагедии был создан, в том числе матерью подростка, и конечно, отчимом. Они допустили бесчеловечные отношения в семье. Из-за того, что женщина жалела мужа, боялась, что он пропадет, тот воспринял это как безнаказанность. Когда вы жалеете кого-то, вами начинают манипулировать. Обидно, что инструментом разрешения проблемы в этой семье стал 14-летний мальчик, который теперь будет отвечать за то, что просто остановил насилие в сторону близкого человека. Лучший совет женщинам в таких ситуациях – обращаться к психологу, который поможет ему противостоять этим ситуациям, либо закончить отношения.