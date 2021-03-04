«У нас девочка!»: сибирячка родила на базе спасателей на Байкале

Старший спасатель дежурной смены Максим Кривошеев на руках с малышкой. Фото: Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС.

- У нас девушка рожает, ее нужно везти в больницу! - ночью 4 марта фельдшер из маленького поселка Порт Байкал, что в Слюдянском районе, срочно вызывал спасателей.

- Выезжаем! - мгновенно откликнулись трое дежурных Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС.

Запрыгнули на вездеход и мигом пересекли озеро, чтобы забрать девушку на свою базу - в поселок Никола вблизи Листвянки. Доставили за полчаса и хотели передать врачам скорой помощи. Но не тут-то было. Малышу не терпелось появиться на свет! Схватки начались с новой силой. Тут же, в медпункте, буквально за час спасатели сами приняли у девушки роды.

- Новорожденная девочка, весом около трех килограммов, ростом около 50 сантиметров, сразу закричала, задышала самостоятельно, - с улыбкой рассказывает один из «акушеров», спасатель-фельдшер медицинского пункта Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС Егор Шепель. - Осложнении не наблюдалось, мама чувствовала себя хорошо.

Малышку согрели и укутали в чистенький конверт для младенцев, а молодой маме помогли прийти в себя. После бригада скорой отвезла их в Иркутск - в Областной перинатальный центр. Там сейчас мама с дочкой и отдыхают.