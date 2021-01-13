Коронавирус в Иркутске, 13 января. В Иркутской области продолжает борьба с коронавирусом, пока в регионе все стабильно – всплесков заболеваемости после праздников не отмечается. Однако, жителям Приангарья расслабляться все же не стоит. Так за сутки COVID-19 подтвердился у 266 человек. Таким образом, общее число случаев инфицирования в Иркутской области уже 44 220.«В больницах на сегодняшний день находятся 2574 пациента с новой коронавирусной инфекцией», - сообщает региональный Оперативный штаб по коронавирусу.Еще у 7347 наших земляков болезнь протекает в легкой форме, они проходят лечение амбулаторно. Несомненно, в статистике заболеваемости COVID-19 в Иркутской области радует графа – выздоровело – с инфекцией справились уже 38 517 заразившихся, кстати, за сутки их – 444.К несчастью, и в нашем регионе не обошлось без летальных исходов. Оперативный штаб сообщил о смерти еще 11 человек, причиной кончины 10 из них стал именно COVID-19. Всего жертвами пандемии в Иркутской области стал 1681 человек: 1488 умерли от коронавируса, еще 193 заболевших имели в анамнезе и другие тяжелые заболевания, которые их сгубили.Коронавирус в Иркутске, последние новости на 13 января: 30% коек для больных COVID-19 свободныВ Иркутской области более 30% коек для зараженных коронавирусом – свободны. Такой резерв позволяет больницам возвращаться к оказанию помощи плановой пациентам, так что возвращение медучреждений к их первоначальным профилям будет продолжено.«Особенно это важно для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями», - отметили в Оперативном штабе.Также стало известно о том, что губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил региональному минздраву составить список наиболее частых осложнений после коронавируса у жителей Приангарья. Это позволит понять какие профильные больницы особенно востребованы.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08