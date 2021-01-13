«Под утро по Тункинскому и Окинскому районам будет повторный толчок с магнитудой 7, 8. Всем быть предельно внимательными. По данным Байкальского филиала Единой Геофизической службы РАН». Такой прогноз землетрясения сегодня распространился по мессенджерам. Жители Бурятии в панике бросились названивать сейсмологам по телефону, который в этом сообщении тоже был указан. А вдруг «тряхнет»? Через пару часов с подобными же вопросами начали звонить и иркутяне, значит, и до них дошли слухи.- Следует иметь в виду, что пока невозможно надежно предсказать время будущего землетрясения, - рассказывает КП- Иркутск директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева. - Необходимо пользоваться только официальными сообщениями по этому поводу. Ни в коем случае нельзя выдумывать и передавать прогнозы, догадки, слухи о возможных следующих толчках.В сейсмологии на сегодня есть только долгосрочные прогнозы ( это – о том, что в сейсмоопасной зоне толчки земной коры, по сути, неизбежны) и среднесрочные – где скопилось большое количество энергии и в ближайшие несколько лет возможны колебания земной коры.-Допустим, мы можем сказать, что скопилось довольно много энергии в главном саянском разломе. Это довольно обширный регион севернее Аршана, вдоль Саян и до Алтайских гор, в который входит и район эпицентра землетрясения, которое произошло 22 сентября. Тогда его центр был в Слюдянском районе, - пояснила Елена Кобелева.Но это не значит, что всем надо «бежать, спасаться». Землетрясения в этой зоне происходили и происходят, по сути, всегда. Напомним, что в среднем иркутские ученые фиксируют по 10 тысяч толчков в год и около 20 из них мы ощущаем. Так было всегда и так будет. А вот смскам и сообщениям в мессенджерах о сокрушительных землетрясениях верить не стоит.Отметим сразу, что с авторами подобных сообщений как правило, разбираются в полиции. За распространение фейков предусмотрена серьезная ответственность.