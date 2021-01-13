Количество заразившихся коронавирусом в Иркутске продолжает увеличиваться. Увы, но пока не пройдет вакцинация и не будет сформирован коллективный иммунитет, этот процесс неизбежен. За сутки зарегистрировано 266 новых случаев COVID-19, а всего заболевших с начала пандемии – 44 тысячи 220 человек. Однако тех людей, которым нужна помощь медиков в условиях стационара, становится все меньше – сейчас в ковидных госпиталях проходят лечение 2574 пациентов, в два раза меньше, чем в ноябре. Это позволяет расширять плановую медицинскую помощь.Открываются больницы и поликлиники- В медучреждениях, где проходят лечение жители региона с диагнозом ковид, свободными остаются более 30% коек. В связи с этим необходимо продолжить поэтапное возвращение к оказанию плановой медицинской помощи. Особенно это важно для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, - оценил ситуацию губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.О том, какие именно медицинские учреждения откроются для оказания обычной медицинской помощи в ближайшее время, рассказал в прямом эфире министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков.-Часть лечебных учреждений уже оказывает помощь жителям в обычном режиме, - сказал Яков Сандаков. – В ближайшее время их число пополнится больницей ИНЦ СО РАН, детской поликлиникой ГКБ №9, примут пациентов медсанчасти аэропорта и ИАПО. Наша задача – в первую очередь вернуть кардиологическую и неврологическую помощь. Онкологическая помощь оказывается. Однако, крупные лечебные учреждения с хорошими реанимационными, с подачей кислорода пока по-прежнему будут использоваться для лечения больных коронавирусом. По-другому никак нельзя.В планах – открытие совместно с нефтяниками еще одного инфекционного госпиталя – в Усть-Куте. В то же время, отметил министр, в 2021 году будут ремонтироваться и открываться и обычные больницы и поликлиники, о необходимости ежедневной помощи людям с массой самых разных заболеваний забывать нельзя. Глава региона поставил перед медиками задачу – проанализировать, какие осложнения чаще всего появляются после ковид.- Это необходимо и для того, чтобы понять, как пандемия может отразиться на системе здравоохранения, какие профильные учреждения могут быть наиболее востребованы, -сказал Игорь Кобзев. - В целом по области ситуация остается напряженной, хотя ухудшения мы не наблюдаем. По прогнозам специалистов, можно ожидать всплеск заболеваемости после новогодних праздников. Надо быть готовыми к любому развитию событий.