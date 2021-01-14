Иметь свою квартиру мечтает каждый. И многие к этому стремятся, понимая, что бесконечно снимать жилье или тесниться с родителями - не вариант. Поэтому копят, берут кредиты, ипотеку или начинают с комнатки на окраине… На то, чтобы свить свое гнездышко, уходят долгие годы. Компания En+ Group летом 2020 года запустила жилищную программу, и ее сотрудники теперь не обременены заботой, как купить квартиру. Условия настолько доступны, что ими спешат воспользоваться.- Мы видим высокий интерес со стороны наших сотрудников. Можно с уверенностью сказать, что жилищная программа оправдала себя полностью, - рассказывает руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков. - За несколько месяцев уже утверждены и приняты к участию 80 человек.Речь идет о так называемой льготной ипотеке. Условия следующие: первоначального взноса не надо, компания компенсирует сотруднику половину ежемесячного аннуитетного платежа. Что касается ставки, то она зависит от Центробанка: если снижается, то и процент по кредиту уменьшается. Так, в конце 2020 года заём на покупку жилья выдавали под 6,25% годовых. Кроме того, если сотруднику менее 35 лет, то для него действует специальное условие - достаточно всего одного года работы в En+ Group. Для всех остальных стаж в компании должен составлять от трех лет. Словом, путь к мечте - собственной квартире - открыт для совсем молодых специалистов, которые только начинают свой трудовой путь в корпорации.- Совместно с банком «Союз» условия по ипотеке мы делаем еще доступнее. Например, для молодых специалистов срок действия программы будет увеличен до 15 - 20 лет, - дополняет Михаил Хардиков.Кстати, сотрудник Братской ГЭС Эльдар Файзуллин - один из тех самых молодых специалистов-счастливчиков. Еще до вручения сертификата на участие они с супругой собрали пакет документов и выбрали квартиру… на перспективу.- Нас пока двое, но жилищная программа подтолкнула к новому этапу для нашей семьи, - улыбается Эльдар. - Планируем в будущем и пополнение…Воспользоваться льготной ипотекой сегодня могут работники En+ Group, которые трудятся в разных городах в Иркутской области (Иркутске, Ангарске, Усть-Илимске, Братске), а также в Нижнем Новгороде, Дивногорске, Миассе.Кстати, от иркутян заявок больше всего. И это неудивительно, потому как большая часть энергетических активов En+ Group сосредоточена именно здесь.Например, сотрудник Иркутской ГЭС Михаил Плынский в августе оформил кредит, быстро нашел квартиру - и Новый год уже встретил с семьей в собственном доме! Даже успел сделать небольшой ремонт по своему вкусу и купить мебель!А сотрудник Усть-Илимской ГЭС Семен Куликов о новом жилье задумался задолго до оформления ипотеки. Его семья из четырех человек жила в двухкомнатной квартире. Места, конечно, не хватало, поэтому в числе первых подал заявку на участие в программе и теперь, живя в комфортных условиях, советует коллегам:- Программа привлекает низкой ставкой и скидками со стороны страховочной компании-партнера, а еще тем, что En+ Group каждый месяц гасит 50% платежей. Что может быть лучше, особенно для молодых и перспективных сотрудников! - считает новосел. - Наконец, это большой стимул для дальнейшей работы: очень мотивирует достигать целей и успехов, когда понимаешь, что компания заинтересована в нас, а мы в ней.Социальным программам в En+ Group всегда уделяли особое внимание. А этот проект уникален еще и тем, что его инициировали сами сотрудники, точнее, рабочие советы. Они поднимали квартирный вопрос на встречах с основателем компании Олегом Дерипаской. Предложение рабочего совета было поддержано, ведь льготная ипотечная программа - это помощь тем, кто трудится на важных энергетических предприятиях, и создание для них наиболее комфортных условий для жизни и работы.Программа - проект долгосрочный, который рассчитан, по предварительным данным, до 2023 года. А это значит, что еще десятки семей, если не сотни, в ближайшие годы справят новоселье - счастливое событие!