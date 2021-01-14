Приз нашел своего обладателя. Жительница поселка Юрты Иркутской области Любовь Терлеева получила от «Комсомольской правды» отличный подарок – телевизор – на Старый Новый год. Любовь Яковлевна выиграла его еще летом. Исполнив свой гражданский долг – проголосовав по поправкам в Конституцию России – сибирячка из Тайшетского района приняла участие в викторине «Коституция – это я!». И в один из розыгрышей узнала, что выиграла!Однако из-за пандемии коронавируса ехать в Иркутск из поселка Юрты женщина побоялась, попросила о доставке. Однако, доставка затянулась. Накануне передать современную технику от «Комсомольской правды» любезно согласилась депутат Законодательного собрания Наталья Дикусарова. Поздравить с победой женщину также пришли мэр Тайшетского района Александр Величко и глава поселка Анатолий Горячев. Они принесли телевизор землячке прямо домой.- Это была такой неожиданность, когда я увидела, что выиграла! – вспоминает Любовь Яковлевна. – Мне 71 год, я за всю жизнь ни разу ничего просто так не получала, а тут! Я буду смотреть на него, и вспоминать какой я была счастливой в тот момент!Напомним, «Комсомольская правда» была организатором викторины «Конституция – это я!», во время которой разыграли сотни смартфонов, планшетов, телевизоров, а также машины и квартиры в центре Иркутска. Розыгрыш проводился с 25 июня по 1 июля, а также 8 числа в честь всероссийского голосования по поправкам в Основной закон страны, и в честь 95-летнего юбилея нашей газеты.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08