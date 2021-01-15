На прививку от коронавируса - без анализа на антителаЮлия УЛЫБИНАВ Иркутской области уже развернули 15 пунктов вакцинации.Начать массовую вакцинацию от коронавируса - поставил задачу Президент России Владимир Путин. В Приангарье подготовка к масштабной кампании уже в процессе: в Иркутске, Ангарске, Шелехове, Братске, Тайшете, Бодайбо, Бохане, Усть-Куте, Тулуне, Куйтуне, Усть-Илимске развернули 15 прививочных пунктов. В областном центре это больницы № 3, 5, 8, поликлиника № 17. В ближайшее время к ним добавятся еще четыре - в медсанчасти авиазавода, поликлинике № 11, больницах № 9 и 10. Массовая вакцинация начнется, как только в регион поступит достаточное количество вакцины.- Иммунизация против COVID-19 стартовала в области еще 9 декабря, - рассказал министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков. - В первых рядах -население из группы риска, врачи, учителя, работники социальной сферы, ЖКХ, водители общественного транспорта, аграрии, спортсмены.К сегодняшнему дню в Приангарье поступило 8700 доз вакцины, использовано более двух тысяч.- Все, кто привился, чувствуют себя хорошо. Ни у кого не зафиксировали побочных эффектов, - заявил министр. - Вакцинация проводится российским препаратом Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») - две дозы, вторая - через 21 день. Иммунный ответ вырабатывается в течение 40 дней и сохраняется на разное время, в зависимости от индивидуальных особенностей организма. Среди противопоказаний к вакцинации - острые инфекционные и другие процессы, беременность и период грудного вскармливания, тяжелые аллергические реакции, гиперчувствительность к компонентам препарата.Сделать прививку могут все желающие от 18 лет и старше. Ограничений для возрастной группы 65+ сейчас нет. Какой-то специальной подготовки не требуется. Разве что избегать тяжелой физической нагрузки в течение суток и воздержаться от жирной пищи. Однако это общие правила при любой вакцинации. Никаких особенностей здесь нет. Что важно, сдавать тест на антитела перед прививкой не требуется! Перенесенный коронавирус противопоказанием к прививке не является.- Вакцинация - дело добровольное, - подчеркнул Яков Сандаков. - Каждый, кто сделал прививку, будет внесен в федеральный регистр вакцинированных. На его основе составят паспорт иммунизации, и это может учитываться при выезде за границу.Яков Сандаков также сообщил, что сейчас задача организовать прививочные пункты в территориях региона.- Думаю, к концу января она будет выполнена, - сказал он.О старте массовой вакцинации объявят дополнительно.- Собираюсь ли я делать прививку? - переспросил Яков Сандаков. - Однозначно да.КСТАТИКак записаться на уколВсе адреса и телефоны прививочных пунктов разместят на сайте Министерства здравоохранения Иркутской области. Также записаться можно через портал Госуслуг или сайт Кврачу38.ру.