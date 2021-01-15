О том, что на Крещение 2021 в Иркутске горожанам придется отказаться от традиционного окунания в иордань, впервые заговорили еще в декабре, когда стало известно, что православная епархия предпочла временно отказаться от традиции.- Пандемия коронавируса, - объяснил тогда решение отец Марк Косолапов, настоятель храма им. Александра Невского, возле которого и возводят каждый год, начиная с 2001-го, невиданную красоту. - Конечно, сам праздник позже в храмах пройдет со всеми ограничениями, с соблюдением дистанции и масочного режима, но вот купания - дело совсем другое.Конечно, многие еще надеялись, что решение может измениться – ведь традиция же! Но под самый Новый год на заседании оперативного штаба региона секретарь Иркутской епархии РПЦ Стефан Бажков подтвердил, что главной купели в городе не будет. Он объяснил, что ежегодно в праздник Крещения здесь собирается много людей для купания. Обеспечить соблюдение социальной дистанции и других ограничений, связанных с пандемией, в таких условиях будет нельзя.В пятницу, 15 января, стало известно о том, что купания отменены и в Братске. Еще раз напомнили об этом и в Иркутске.– Статистика показывает, что в прошлые годы на залив Якоби в период с 18 по 19 января приходили от 10 до 20 тысяч горожан. В сегодняшних условиях рисковать здоровьем и жизнями такого количества людей недопустимо. Поэтому прошу всех отнестись с пониманием к данному решению, – отметил глава города Руслан Болотов.Чтобы «остудить» горячие головы тех, кто вдруг решит организовать стихийные проруби, территорию будут патрулировать 12 специальных групп. А сотрудники окружных администраций проведут рейды по садоводствам и частным банным комплексам.Так что Крещение 2021 в Иркутске пройдет по особым правилам. В то же время праздничные службы в храмах региона отменяться не будут. Количество прихожан из-за пандемии снизилось, ситуация позволяет полностью обеспечивать соблюдение мер безопасности. Службы пройдут в 26 храмах Иркутска. Набирать святую воду в этот раз можно будет только внутри храмов. В церковь обязательно приходить в масках, соблюдать дистанцию.В то же время в 18 поселках и городах региона иордани все же будут. Там оборудуют 19 прорубей для купания, 6 – для купания и забора воды и 33- только для забора воды. Везде будут дежурить полицейские, спасатели и медики, будут оборудованы и места, где можно согреться.