Крещенские купания в Иркутске официально отменили – на реках и заливах не будут строить иордани, освященную воду можно будет набрать только в храмах. Виной всему пресловутый коронавирус. Но иркутских моржей убийственная инфекция не страшит, ведь они регулярно закаляются, купаясь в ледяной воде.Вот и накануне праздника Крещения любители зимнего закаливания устроили в ледяной воде Ангары веселое спортивное шоу. Группа моржей, отправляясь на очередное купание, прихватила с собой мячик – самые смелые и отчаянные сыграли в волейбол. А те, кто не настолько храбр, фиксировали происходящее на видео с берега.- Это девчонки у нас придумали развлечение, - рассказал «КП-Иркутск» один из участников клуба моржей Алексей Чупин. – Обычно мы просто купаемся, проводя в воде в среднем от 30 секунд до трех минут. Есть правда и те, кто может окунуться дважды.По словам Алексея Чупина, в Ангаре на острове Юность он с друзьями купается каждые выходные. По субботам моржи приходят сюда в 11.00 утра, по воскресеньям – в 8.30. Вода в Ангаре в этом районе зимой не замерзает, да и для всех любителей зимнего плаванья собираться удобнее всего именно здесь.- Прежде чем лезть в ледяную воду мы разминаемся, - уточняет Алексей. – Сначала пробегаем три – пять кругов по острову, потом делаем зарядку. И только после этого купаемся.Время от времени моржи устраивают между собой небольшие соревнования: то гири поднимают, стоя по пояс в ледяной воде, то штанги. В этот раз сыграли в волейбол, немало удивив пользователей соцсетей. Да так, что тренер иркутской женской команды по волейболу «Ангара» Ирина Неверова предложила ребятам провести мастер-класс.- А что, мы всегда готовы, - улыбается Алексей Чупин.Клуб моржей, в котором он занимается, существует три года. Идейными вдохновителями его создания стали иркутский спортсмен Владимир Левин и певец и композитор Артур Микоян. Раньше друзья занимались моржеванием каждый по отдельности, но три года назад решили объединиться.За это время к ним присоединилось немало любителей зимнего плавания в возрасте от 25 до 60 лет. Сейчас в клубе уже 25 человек, его участники постоянно придумывают новые формы закаливания.- Например, сейчас мы прорабатываем идею не просто купания, а заплыва на определенное расстояние, - уточняет Алексей. – Есть желающие проплыть 200 и 500 метров.Кстати, ледяная вода, как и коронавирус, иркутских моржей не пугает. Наоборот, закаливание только укрепляет здоровье. По словам, Алексея Чупина, никто из его товарищей этой зимой серьезно не болел, даже простудой, не говоря уже о коронавирусе.