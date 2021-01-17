- Я уже почти добрался до дома, скоро приду. Жди, - сказал в телефонную трубку жене житель заимки Недоростково, что в Баргузинском районе Бурятии.Он возвращался из райцентра, куда утром уехал за продуктами. На попутке добрался до развилки, ведущей к его заимке, и пошел по бездорожью, занесенному снегом, в направлении дома.Пройти предстояло около семи километров. Был уже вечер, на улице стемнело. Разыгралась метель, резко похолодало. В темноте мужчина сбился с пути и заблудился. А тут еще, как назло, сел телефон – ни позвонить, ничего. Спасаясь от холода, мужчина развел костер и стал греться.Он запросто мог погибнуть в степи, если бы не супруга и участковый, которые вовремя пришли на помощь. Поговорив с мужем по телефону, женщина забеспокоилась и отправилась ему навстречу. Спустя несколько часов она увидела небольшой костер, а возле него нашла замерзающего мужа. Он настолько замерз, что уже не мог передвигаться самостоятельно.- Мужчина достаточно плотного телосложения, женщина сама не смогла его поднять на ноги. Отогрев телефон, она позвонила на номер «112», - рассказали в МВД России по республике Бурятия.На вызов выехал участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Баргузинскому району Александр Агафонов. Не рискнув соваться в сугробы на автомобиле, полицейский оставил машину у обочины и отправился на поиски пострадавших пешком. Несколько часов морозной ночью, в метель, он искал в заснеженном поле супружескую пару. Наконец, увидел костер и поспешил на свет огня. Когда стало понятно, что замерзший мужчина не сможет на своих ногах дойти до дома, полицейский решил выносить его на руках.- Другого выхода не было, - говорит Александр Агафонов, - пострадавший нуждался в срочной госпитализации.Участковый предупредил экстренные службы, водрузил на себя замерзшего мужчину и пошел по направлению к дороге. Около полутора километров полицейский нес пострадавшего на себе, а потом передал его спасателям, подоспевшим к месту происшествия. Пожарные 1-го Баргузинского отряда Государственной противопожарной службы Бурятии доставили мужчину в больницу.- У него были признаки обморожения рук и ног, - уточнили в полиции. – К счастью, состояние оказалось не очень серьезным, на следующий день мужчину отпустили домой.А участкового за проявленный профессионализм и решительность в экстренной ситуации ждет в ближайшее время ведомственная награда.