Кавказская бурка, папаха, белый бешмет... Говорят, именно в таком живописном виде, в метель и 30-градусный мороз, на телеге, убегал из своей первой сибирской ссылки в селе Новая Уда под Иркутском 24-летний Иосиф Джугашвили. Со временем Новая Уда превратилась в центр паломничества для всей Страны Советов, а здание волостной управы села - в Дом-музей Сталина. Сейчас, 100 лет спустя, избу перевозят в музей под открытым небом «Тальцы» под Иркутском, а внутри открывают экспозицию сибирской ссылки и каторги.Из мебели - лавка и столВ Сибирь революционер Коба (псевдоним Сталин он возьмет позже) приехал в 1903-м бросившим учебу семинаристом. А сослали молодого грузина за организацию революционной ячейки в Батуми, куда его командировали из Тифлиса старшие товарищи. На многочисленных картинах, изображающих молодого Джугашвили в ссылке, интерьерных излишков не наблюдается: длинная лавка перед большим столом, печь... И все.- В целом быт Сталина в сибирской ссылке на картинах изображен достоверно, - говорит историк, директор иркутского этнографического музея «Тальцы» Владимир Тихонов. - Именно такая обстановка была в избе крестьянки, у которой он поселился. В центре избы - русская печь, на ней спала сама хозяйка. Сталин выбрал себе самое теплое место в доме - за печкой, туда ему и поставили лавку. Дети - тоже по лавкам. Стол общий . В деревне Сталин не гнушался рубить дрова и носить воду из речки. Помощь по хозяйству была одним из условий найма. А в свободное время, как рассказывала позже дочь его квартирной хозяйки Марфа Литвинцева, он «в основном дома сидел и что-то писал».Извозчик просил персональную пенсиюВсего на полтора месяца жизни в глуши хватило Сталина, прежде чем он подался в бега. Поддельные документы ему сделали через ЦК партии и передали с кем-то из ссыльных.- Есть рассказ об этом квартирной хозяйки (мол, взял полкраюхи хлеба и ушел), есть рассказ Анны Аллилуевой,родственницы его жены, как в дороге до Балаганска он, ушедший налегке,обморозил уши и нос, и есть сообщение самого Сталина, что в ссылке он получил письмо от Ленина, - говорит краевед Николай Рупосов. - Коба был нужен в Грузии, вот ему и сделали фальшивые документы и помогли уехать.Елена и Абрам Гусинские, отбывавшие ссылку в Балаганске - уездном городке неподалеку от Новой Уды - рассказывали, что Сталин появился у них в декабре 1903-го. Отогревался,ждал ямщика. К железнодорожной станции его доставил извозчик Митрофан Кунгуров за несколько шкаликов водки. Спустя много лет, в 1947 году, Кунгуров напомнил Вождю о себе. Он писал об оказанной услуге, жаловался на здоровье и просил персональную пенсию. Сталин сделал какие-то распоряжения, но пенсии Кунгуров не получил – вождю вскоре сообщили, что бывший извозчик умер от скоротечной неизлечимой болезни.«Он у моей матушки у печки спал на лавке»Эту фразу в 1930-е годы произнесла некая бабушка Литвинцева из деревни Новая Уда. Женщина, случайно зайдя в местную школу,узнала в портрете на стене своего прежнего постояльца. К делу подключились пионеры. Было составлено письмо Вождю. Получилось очень удачно - аккурат к очередному съезду партии и 30-летию самой ссылки, о чем не забыли упомянуть. Авторы письма вспоминали потом, что написать Сталину им наказал директор школы.- Отправили еще в 1933-м, с простым адресом «Кремль. Сталину», - поясняет историк Владимир Тихонов.«...Посмотрели бы вы на горы кругом. Киткай-гора стоит, как прежде, -большая-пребольшая, и тайга на ней густая, и речка Уда прежняя, только мост новый. Еще церковь старая стоит, только она уже без креста, и не церковь, а клуб», - писали пионеры вполне в духе того времени.Сталин ответил детям в феврале 1934 года:«Очень тронут вашим приветствием.Желаю вам здоровья и успехов в учении и в общественной работе. Я, Молотов, Ворошилов и Каганович посылаем вам небольшой подарок: радиоаппарат и патефон с пластинками. Думаю, что теперь ваша радиоточка будет приведена в порядок».«Культ личности тут ни при чем»Новая Уда сразу проснулась знаменитой. В бывшем здании волостного управления открыли музей Сталина,именем вождя назвали колхоз, клуб и школу. В то время, когда во всем районе вообще не было электричества, в Новой Уде появилась электростанция. Эта деревня существует и сейчас, но на новом месте. Прежняя, как и десятки других, попала под затопление при строительстве Братской ГЭС. Но дома перенесли на новое место, в том числе - здание волостной управы, где в 1950-е годы вместо музея открыли библиотеку. Сейчас здание обветшало, его отреставрируют и перевезут в «Тальцы». Выходит, что дом, который перевозят в музей, это не дом старушки Литвинцевой, где квартировал Джугашвили. Та изба была разрушена во время гражданской войны. Потому-то музей в свое время и создали в волостной управе.- Именно в таких управах несколько дней проводили ссыльные, прежде чем определялись к кому-либо на постой, - говорит директор музея Владимир Тихонов. - Поэтому, открывая новую экспозицию сибирской ссылки и каторги, мы привезем в музей именно этот дом. Ссыльные и каторжане шли в наши края по этапу, начиная с XVIII века. Самыми знаменитыми из тех, кто отбывал срок в Иркутской губернии, кроме декабристов были ставшие впоследствии смертельными врагами Сталин и Троцкий. Поэтому внутри будут их ростовые фигуры. А неподалеку поставим избу каторжанина. Все это не имеет отношения к культу личности Сталина. Это и не музей «отца народов», а экспозиция сибирской каторги и ссылки, которая дополнит наш музей.КОШЕЛЕКТроцкому платили большеПосле Тифлиса Новая Уда показалась Кобе замшелой глушью. Церковь да пять кабаков - вот и вся «культурная» жизнь на селе. Правда, на частые посиделки в трактире Сталин мог рассчитывать едва ли. На 9,5 рублей пособия, что полагалось ссыльному от государства, особо не разгуляешься. Для сравнения: в городе рабочий тратил на еду в день около 50 копеек. В деревне жизнь, конечно, другая, но тоже недешевая. Аренда жилья с питанием (тогда говорили - «со столом»), обходилась ссыльному около двух рублей в месяц.В советские времена много писали о тяготах революционеров в ссылке. Но без поддержки царизм их не оставлял. Существовало «Положение о полицейском надзоре», согласно которому Министерство внутренних дел выделяло деньги на содержание поселенцев, чтобы они могли снять себе квартиру и купить необходимые вещи. Причем чем ближе к Санкт-Петербургу, тем сумма была меньше, а чем ближе к Якутии, тем больше. Учитывался и состав семьи: на содержание жены и детей тоже доплачивали. Поэтому семейный Лев Троцкий, отбывавший ссылку в начале 1900-х в тех же краях, получал больше - целых 12 целковых.