«Продолжаем расширять методы лечения коронавируса. Областная станция переливания крови приступила к заготовке антиковидной плазмы. Она предназначена для пациентов со средним и тяжелым течением болезни. 12 жителям региона плазма уже перелита. Необходимое финансирование предусмотрено», - это сообщение главы региона Игоря Кобзева взволновало многих. Ведь коронавируса люди боятся. А что такое лечение антиковидной плазмой в Иркутске? Подробности рассказывает КП-Иркутск главный инфекционист Иркутской области Владимир Хабудаев.Как при укусе клеща-Рассказываю так, чтобы всем было понятно. На примере клещевого энцефалита, смертельной инфекции. Все сибиряки знают — после укуса клеща у них есть ровно трое суток, чтобы сдать анализ. И в том случае, если кровосос заразный, пострадавшим вводится иммуноглобулин, - разъясняет Владимир Хабудаев. - Он «атакует» вирус, который еще не успел достаточно размножиться и попасть в ткани организма. И все. Таким образом спасены тысячи жизней. Здесь принцип тот же самый. Плазма должна вводиться пациентам в самом начале болезни, после установления диагноза. Допустим, врач видит — перед ним сердечник, гипертоник или пациент с сахарным диабетом. То есть шансов, что болезнь будет протекать легко, мало...Тут, отмечает доктор, важна отлаженная работа антиковидных центров и лабораторий. Чтобы вовремя диагностировали болезнь. Сейчас их хватает. Пациентам тоже в любом случае нельзя отсиживаться дома и надеяться на авось. Держится температура? К врачу.-Как показала уже практика, введение плазмы тяжелым больным почти бессмысленно, вируса в крови уже нет, он сделал свое черное дело и болезнь развивается, - продолжает Хабудаев. - Поэтому будут применяться новые решения, особенно касающиеся тех, у кого много сопутствующей патологии. Что касается самого метода, то он будет применяться в ближайшее время, сейчас утрясаются технические вопросы и нарабатывается сам запас плазмы.Кто может сдавать антиковидную плазму в Иркутске?С этим вопросом мы обратились в Иркутскую областную станцию переливания крови. Пока здесь массовую сдачу плазмы не объявляли.-Среди наших кадровых сдатчиков крови уже достаточно много тех людей, что переболели и имеют антитела, - говорит Максим Зарубин, руководитель Иркутской областной станции переливания крови. -Что важно, они не имеют противопоказаний к обычному виду донорства, то есть их не требуется дополнительно проверять. Поэтому мы и берем у них антиковидную плазму, этого пока вполне достаточно. Сама процедура безвозмедная и никаких привилегий не дает. Как и всегда при сдаче крови или плазмы, полагается выплата на питание.Она составляет 5% от прожиточного минимума или 661 рубль.Однако потребность в плазме вырастет уже в ближайшее время.-Сейчас в разгаре прививочная кампания, - продолжает Максим Зарубин. - А это значит, что и тех, у кого есть иммунная защита, скоро станет намного больше. Ведь среди тех, кому сегодня делают вакцину, много и доноров. Так что проблем с количеством антиковидной плазмы быть не должно.Если понадобится еще больше доз, «призовут» всех, кто переболел коронавирусом и имеет достаточный уровень антител. В методических рекомендациях по этому поводу говорится, что подходят все штатные доноры с иммунитетом. А также и другие жители региона. В этом случае требования жесткие — кроме общих противопоказаний, возраст от 18 до 55 лет, официальная справка о перенесенной болезни, двукратный отрицательный тест на ПЦР.В то же время врачи напоминают, что антиковидная плазма — конечно, не панацея. метод во многом экспериментальный, хотя и есть в рекомендациях по лечению COVID-19. Но перспективный.