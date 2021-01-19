Ставить ли вакцину от коронавируса? Этим вопросом задаются многие сибиряки. Одним это необходимо по долгу службы (врачам, педагогам, словом тем, кто много контактирует с людьми), другим - ради собственного спокойствия. Решение, разумеется, остается за каждым. Дело добровольное, бесплатное.Эксперты возлагают серьезные надежды на прививки от коронавируса. Пока коллективный иммунитет к заразе в Приангарье составляет около 25% за счет переболевших, а для остановки пандемии он должен повыситься хотя бы до 60-65%. И помочь в этом, по мнению специалистов, должна вакцинация. В нашем регионе она стартовала 9 декабря 2020-го. Выясним, как чувствуют себя те, кто уже сделал прививку, какие есть противопоказания, и как подготовиться к процедуре.ОБОШЛОСЬ БЕЗ «ПОБОЧКИ»- Почему записался на вакцинацию? Я астматик. У меня ремиссия уже 10 лет, но последнее время довольно тяжело переношу сезонные ОРВИ. Конечно, мне бы мне не хотелось заболеть ковидом. Это ведь как лотерея: не знаешь, то ли просто обоняние пропадет, то ли обернется осложнениями, - рассказывает «КП»-Иркутск журналист, руководитель ИА «ТК Город» Денис Кучменко из Братска. - Поэтому решил обезопасить себя.На вакцинацию он записался в декабре, сдал тест на антитела (если они имеются в достаточном количестве, то прививку от COVID-19 ставить пока, вероятно, не будут) и 5 января получил первую дозу вакцины.- Ни одного побочного эффекта я не испытал, - говорит Денис Кучменко. - Ни сразу после укола, ни после. Читал, как люди делятся впечатлениями после прививки в мессенджерах: некоторые сообщают о головной боли, гриппозном состоянии, слабости, болях в месте укола. Но у меня ничего подобного не было. А если бы и проявилось, я уверен, что перенес бы эти симптомы достаточно легко. Кстати, о самочувствии после процедуры мы подробно рассказываем в специальном электронном дневнике на сайте госуслуг.26 января сибиряк, как и положено, поставит второй укол. А позже снова сдаст анализы на антитела к коронавирусу, чтобы узнать, выработалась ли в организме защита. Специалисты говорят, что на это нужно около 40 дней, в зависимости от здоровья.ПРИВИТЫ БОЛЬШЕ 2800 СИБИРЯКОВВсего в Иркутскую область поступило больше восьми тысяч доз вакцины. Привиты около 2800 человек.- Есть рекомендации сначала прививать медработников, педагогов, соцработников, специалистов сферы ЖКХ, - тех, у кого много контактов, - отметила во время прямого эфира в соцсетях первый заместитель министра здравоохранения Иркутской области Анна Данилова. - Но, поскольку вакцина поступает планово, мы расширяем прививочные кабинеты. Особенность в том, что хранить ее нужно в морозильных камерах при температуре -20 градусов. До конца января планируем открыть достаточно кабинетов, чтобы каждый житель, в том числе отдаленных районов, смог вакцинироваться.Массовая иммунизация в Приангарье уже начинается. Минздрав опубликовал адреса и телефоны прививочных пунктов, по которым можно записываться. А чтобы привить всех желающих, в регион продолжаются поставки вакцины. Так, в первой половине февраля должно прийти 43 тысячи доз.- Вакцина будет поступать в регион поэтапно. К началу марта ожидаем, что в область придет более 120 тысяч доз, - сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. - Поставки будут увеличиваться с учетом наращивания в России производственных мощностей.А теперь об ограничениях.- Вакцинация от коронавируса проводится людям 18 лет и старше, - уточнил министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков. - Противопоказания - острые инфекционные и неинфекционные процессы, беременность и период грудного вскармливания, тяжелые аллергические реакции и гиперчувствительность к составу вакцины.Если с самочувствием проблем нет, то подготовиться к прививке от COVID-19 несложно: главное, накануне не есть жирную пищу и не переусердствовать с физическими нагрузками. Если недавно переболели коронавирусом, то перед вакцинацией стоит сдать анализы на антитела.И еще. Эксперты просят не забывать носить маски даже после процедуры. Так будет спокойнее.КОМПЕТЕНТНОСергей БАЛАХОНОВ, директор Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока:В случае заражения вакцина убережет от осложнений- Альтернативы массовой вакцинации населения нет. Формирование коллективного иммунитета - это важнейший фактор, останавливающий распространение эпидемий, - уверен Сергей Балахонов. - Чем быстрее и организованнее пройдет вакцинация, тем скорее удастся остановить инфекцию. Становится очевидно, что достаточная иммунная прослойка населения к новому коронавирусу формируется только за счет суммирования иммунитета переболевших и вакцинированных.Современные вакцины не дают стопроцентную защиту от инфицирования, поэтому случаи заражения при попадании большой дозы возбудителя возможны, - но при этом вакцинированный человек либо переносит болезнь без осложнений, либо в очень легкой форме.Что касается побочных эффектов, которых некоторые опасаются: во время третьей фазы клинических испытаний отечественных вакцин выяснилось, что побочные реакции минимальны и встречаются даже реже, чем при иммунизации от гриппа. К слову, одновременно эти две прививки ставить все же не рекомендуется - должен быть перерыв примерно в месяц.КОНКРЕТНОГде делают прививки от коронавирусаНа сайте кврачу38.рф доступна форма для электронной очереди «Вакцинация от COVID-19» для больниц №8 и поликлиники №17 в Иркутске. Также прививочные пункты открыты в городских больницах №3 и №5. А на неделе их оборудуют в медсанчасти ИАПО, больницах №9 и №10, в поликлинике № 11.А еще прививочные кабинеты открыты в Ангарске, Шелехове, Братске, Тайшете, Бодайбо, Бохане, Усть-Куте, Тулуне, Куйтуне и Усть-Илимске.Записываться можно по телефонам медучреждений, также в помощь будет портал госуслуг.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08