- Когда впервые увидел дядю Славу, вскрикнул: «Ничего себе, какой высоченный дяденька!», - так вспоминает первую встречу с бывшим командиром бурятского ОМОНа, экс-членом Совета Федерации Вячеславом Мархаевым, его уже 32-летний приемный чеченский сын Юсуп Шидаев.История Юсупа – готовый сюжет для фильма или книги. В свои 11 лет, столько ему было во время знакомства дядей Славой, был, что называется одна кожа да кости. Голодным босоногим мальчишкой он бегал под градами пуль по родному чеченскому селу Белгатой. А во время обстрелов вместе с родителями и братьями с сестрами, боялся не то, чтобы выйти со двора, из подвала не вылазил. Все изменилось, когда в 1999 году на окраине села дислоцировался бурятский ОМОН.- Мы приехали в Белгатой следить за порядком, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» Вячеслав Мархаев. – Там мы организовали блок-посты для контрольно-пропускного режима. Расположились на окраине, села на станции техобслуживания. Наш лагерь был совершенно обособленным, даже свои тренажеры для занятий спортом смастерили из подручных материалов. А в селе ничего такого и в помине. А Юсуп такой любопытный! Прибегал к нам знакомиться, просил показать спортзал. Мы сначала его пускать не хотели, думали вдруг он от боевиков. А потом взяло верх простое человеческое сострадание. Увидели перед собой обычного мальчишку, который ничего в жизни кроме войны не видел.А омоновцы не только защищали, но и помогали местным жителям продуктами, медикаментами и, главное, не мародерствовали. Родители Юсупа были даже рады, что сын с утра до ночи проводит в расположении. Увы, но и боевики о дружбе чеченского мальчика с омоновцами узнали. И внесли ни в чем не повинного 11-летнего Юсупа в «черный список». Однажды наши военные задержали на блокпосте автомобиль с бандитом. У него нашли бумажку со списком жителей Белгатоя, подлежащих уничтожению. И в этом списке был Юсуп...- Родители попросили бойцов увезти меня на время в Бурятию, - рассказывает Юсуп. – Так, я впервые в жизни пролетел на самолете. В Улан-Удэ было непривычно. После бомбежек даже в мирном городе вздрагивал от каждого звука. Три месяца я жил в спортивных лагерях и в квартирах у омоновцев. Учился в школе-интернате. Потом пришло время возвращаться.- Мы не хотели его отпускать назад в Чечню, - говорит Вячеслав Мархаев. – Каждый из бойцов готов был взять в семью Юсупа, но не у всех ребят было хорошее финансовое положение. Поэтому я пригласил Юсупа к себе. Так и сказал: «Захочешь вернуться, приму в свою семью».- И я, посоветовавшись со своими родителями, согласился, - отвечает Юсуп. – Вернулся и стал жить в семье дяди Славы. Сдружился с его младшим сыном Батором. Хотя поначалу он меня немного ревновал к отцу. Потом и мой младший брат Джабраил перебрался из Чечни. Жили дружно и сейчас отлично общаемся. Вячеслав Михайлович приучил нас к спорту. Мы занимались борьбой.В Бурятии Юсуп остался навсегда. И не жалеет. Здесь он окончил школу, юридический факультет в университете, отслужил в армии, женился. Невесту привез из Чечни. Занимался строительством, лесным бизнесом, а в 2019 году Рамзан Кадыров лично назначил его официальным представителем в Бурятии. А в Чечню летает дважды в год в гости к родителям. Помимо этого, родная мама уже дважды приезжала к нему в гости в Бурятию.- Никогда не жалел о том, что со мной случилось, - говорит Юсуп. – У кого-то нет семьи, а мне повезло - у меня две. Я обрел второго отца, брата и сестер.