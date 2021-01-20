Полицейский оформил кредит в полмиллиона рублей на задержанного наркоторговца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подзаработать на задержанном преступнике решил старший лейтенант транспортной полиции из Братска. Все произошло еще в 2019 году с обычного задержания. Тогда он с поличным поймал местного наркоторговца. При обыске сотрудник нашел у распространителя смерти паспорт и смартфон. Увидев в его гаджете приложение мобильного банка, старлей и придумал план легкого заработка.

Как рассказал «КП»-«Иркутск» источник в правоохранительных органах, через приложение полицейский оформил на задержанного кредит в 558 тысяч рублей. Затем пытался перевести деньги на другие счета. Сотрудника вычислила служба собственной безопасности МВД. Теперь он остался не только без полмиллиона рублей, но и без работы.

- После внутренней проверки, этот сотрудник был уволен за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел, - прокомментировали в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

Добавим, что уже на экс-полицейского заведено уголовное дело.