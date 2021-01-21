«Живем на границе»: Причины землетрясений на Байкале и в Монголии назвали ученые-сейсмологи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Попробуем для начала объяснить ситуацию проще. Если сложить вместе кусочки детской мозаики, а потом начать их сдвигать, то на «границы» этих кусочков будут сталкиваться, сходиться и расходиться. Согласны? Если сделать эти «детали» объемными и мягкими, допустим, из пластилина, то на сталкивающихся сторонах появятся «вмятины» и «выбоины». Земная кора, конечно, не пластилин. Но, объясняя причины землетрясений на Байкале и в Монголии, ученые сейсмологи говорят примерно об этом. «КП»-Иркутск собрал воедино цепочку объяснений.

- Твердая оболочка земли – литосфера – состоит из отдельных плит, - объясняет заместитель директора Института земной коры СО РАН, доктор геолого-минералогических наук Константин Семинский, - Эти блоки под воздействием внутренних сил земли перемещаются с определенной скоростью. В тех зонах, где они соприкасаются, возникают разломы, поэтому высока вероятность землетрясений. И один из таких разломов как раз проходит по нашей территории. Города Прибайкалья находятся на сибирской платформе. Рядом находится забайкальский блок, который принадлежит к другой плите, дальневосточной, амурской. Они сообщаются по байкальской рифтовой зоне, которая протянулась с запада на восток в виде цепочки впадин: впадина озера Хубсугул, Тункинская, Байкальская, Кичерская, Верхнеанграская, Муйская. Это наиболее крупные, а есть еще помельче. В бортах этих впадин и располагаются межплитные разломы, а перемещения по их границе идут со скоростью 3 миллиметра в год. Двигаются они по-разному. В центре, в байкальской зоне, идет растяжение земной коры. А по краям, на северо-востоке и в Тунке, происходят не только растяжения, но и сдвиги. На Хубсугуле – опять растяжения.

Тут и специалистом быть не надо, чтобы понять – причина землетрясений на Байкале и в Монголии именно в этом. Да, это «мозаика блоков, которая постоянно смещается», подтвердил и Константин Семинский.

Четыре землетрясения подряд – это много

Ситуацию сами ученые называют нестандартной. Такого не фиксировалось за все время наблюдений.

-Четыре землетрясения подряд, за короткий промежуток времени – этого в Иркутске раньше не было, - говорит директор Института земной коры СО РАН, член-корр. РАН Дмитрий Гладкочуб. – Даже в летописях города не упоминается. Хотя повторы были и раньше, но расстояние по времени больше. В 1903 году было байкальское землетрясение, а в 1905 году – серия землетрясений на хребте Танну-Ола в Монголии, в Иркутске ощущались толчки 6-7 баллов. Это достаточно близко по времени. И происходили в той же последовательности – сначала в байкальской впадине, как мы видели и в декабре 2020 года в Иркутске, а второе – в Монголии, это аналог того, что произошло на Хубсугуле. Похожее повторение было в 1957 и 1959 годах, тогда в городе ощущалось 6-7 баллов. То есть точно также сработала монгольская часть этой рифтовой зоны (Гоби-Алтайское землетрясение) потом байкальская.

А почему именно в этот раз и именно здесь произошли землетрясения? Если с общим объяснением все понятно, то необходима и конкретика.

- Сентябрьское землетрясение произошло в Тункинской впадине ( мы его знаем как землетрясение 25 сентября с эпицентром на Байкале в районе Култука. Потом сейсмологи уточнили эпицентр – река Быстрая – ред. ), - говорит ученый секретарь Института земной коры СО РАН, кандидат физико-математических наук Анна Добрынина. - Этот район мы называли «область сейсмической бреши» - потому что сама зона очень активна, а подземных толчков там долго не было. Такие места обычно рассматриваются как наиболее опасная зона. Здесь и произошел сдвиг в разломе земной коры. Через несколько месяцев, в декабре, у нас сработали и разломы в центральном Байкале. В принципе, наверное, можно сказать, что это взаимосвязанные процессы, поскольку структура единая. Колебания земной коры на Хубсугуле тоже произошли после длительного затишья. Серьезных землетрясений в этой зоне долго не было. Но, что самое интересное – все афтершоки буквально «выстроились» строго в северо-западном направлении ( на Ангарск, Иркутск, Красноярск). Сейчас уже зафиксировано более 120 значимых повторных землетрясений. По данным монгольских сейсмологов только за первые сутки произошло 80 толчков.

Земля в этом районе продолжает «разряжаться» и сколько по времени это продлится, никто не скажет. К примеру, весьма чувствительное Култукское землетрясение давало отголоски еще три месяца. Но бояться не стоит – афтершоки всегда слабее первого толчка.

Землетрясения у Култука «запустило» цепочку

Для того, чтобы прогноз был достаточно точным, необходимо изучать не только сам сейсмический процесс, но и совокупность изменений и напряженное состояние в других вариантах. Бывают разные предвестники землетрясений. Для этого и развивается сеть станций комплексного мониторинга землетрясений. В этом году было закуплено оборудование и организовано три таких станции - одна в районе поселка Тырган, вторая – в Бугульдейке и третья – в Листвянке. На них, кроме дрожания земли, установлено и другое оборудование – горное, которое фиксирует деформацию горных пород, передавая эту информацию каждые 10 секунд, движение земной коры методами геодезии, истечение газа радона, уровень подземных вод. Изучение всех этих параметров даст возможность обнаружить, как меняются эти параметры и вычислять предвестники землетрясений, которые необходимы для среднесрочного прогноза землетрясений.

- Наблюдение на этих станциях дало уже первые результаты, - говорит Константин Семинский. - Так, есть предварительные выводы о причинах цепочки из четырех землетрясений. Станции в районе Бугульдейки фиксировали деформации горных пород в этом районе еще в начале сентября 2020 года, за несколько недель до землетрясения. А после него эти деформации усилились и произошло землетрясение в районе залива Провал в декабре. Таким образом, можно сделать вывод, что именно это землетрясение с эпицентром в районе реки Быстрой запустило последующее. Почему? Это объясняется так. В районе реки Быстрой произошел сдвиг, смещение земной коры по главному саянскому разлому ( он ведет от южной оконечности Байкала в район Красноярска). Поскольку он сдвинулся к северо-западу, то в его «тылу», в районе этого залива, Провал, где расположены крупные разломы, произошел очередной «отрыв». Сработала, как говорят геологи, «динамо-пара». Это, конечно, гипотеза, она нуждается в проверке с использованием всего объема данных.

Но уже первые данные позволяют ученым говорить, что движения блоков по крупным разломам связаны между собой.И возможно, на Хубсугуле связано с этими событиями.