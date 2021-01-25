Синоптики предупредили о возвращении 30-градусных морозов в Иркутск Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На дворе еще только январь, а синоптики уже признали, что зима 2021 года выдалась в Иркутске намного холоднее прошлогодней. Если в 2020-м температура по итогу трех месяцев оказалась выше нормы, то сейчас мы уже в глубоком минусе. Да, нынче временами погода преподносит нам сюрпризы в виде -7-10 градусов в середине января. Но тепло, как правило, надолго не задерживается. Вот и на этой неделе к нам вновь вернется трескучий мороз.

- Холодать начнет уже во вторник, 26 января, - рассказывает «КП-«Иркутск» заместитель начальника иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. – Сегодня днем в Иркутске -20, -22 градуса. В ночь на среду столбик термометра опустится до -30. На западе области -35. В среду и четверг ждать потепления иркутянам не стоит. В эти дни ожидаются все те же -20, -30 градусов. В пятницу, 29 января мороз ослабеет примерно до -17. Пройдет снежок. Но это кратковременно. В выходные снова -20 днем, -30 ночью. И так будет до первых чисел февраля.

Кто к такой температуре относится с улыбкой, так это жители Катангского района на севере Приангарья. Более того, они сейчас вообще мечтают о такой погоде. Ведь там несколько ночей держатся -58 (!) градусов. А днем -46. Кстати, вы удивитесь, но январь 2021 года далеко не самый холодный за последние 20 лет наблюдений. Морознее всего в Иркутске было в январе 2001 года, когда температура оказалась на 6 градусов ниже нормы. Затем идет 2010-й с отклонением на 4 градуса. Замыкает тройку 2000-й со своими тремя градусами.

- Нынешний январь удивительный тем, что много морозных и снежных дней одновременно, - продолжает Юлия Янькова. – Такое явление редкость. Сейчас уже выпало две месячные нормы осадков. Вместо 12 мм - в 25 мм.

Впрочем, синоптики спешат успокоить. Начиная со второй декады февраля, уже начнет постепенно припекать солнце, и мы начнем ощущать скорое приближение весны.