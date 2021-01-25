Стало известно, сколько денег нужно жителям Иркутска для счастья Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сервис SuperJob провел специальный опрос среди жителей всех российских городов, чтобы узнать: сколько денег в месяц достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком? Ответили на этот вопрос и жители Иркутска. Оказалось, что для полного счастья среднестатистическому иркутянину в месяц хватит 157 тысяч рублей. Это немного меньше, чем хотят жители Санкт-Петербурга, которые назвали цифру в 176 тысяч целковых.

Самые высокие денежные запросы среди населения мегаполисов, как несложно догадаться у москвичей. Они хотят 220 тыс. руб. На втором месте — Владивосток с запросом 200 тыс. руб. Бронза у жителей Ростова-на-Дону (190 тыс. руб.) Ну а самые скромные запросы у жителей Оренбурга. Им для счастья достаточно 124 тыс. руб.

Ну и еще немного любопытной статистики из проведенного всероссийского опроса. Среднестатистическому россиянину для счастья нужно 166 тыс. руб. в месяц. При этом запросы мужчин на 28% выше, чем женщин: 187 и 146 тыс. руб. соответственно. Чем старше россиянин, тем больше ему нужно денег. Люди старше 45 лет хотят 135 тыс. руб. А вот молодежи до 24 лет вполне достаточно 190 тыс. Запросы респондентов с зарплатой от 80 000 руб. вдвое превышают запросы, зарабатывающих менее 30 000 руб.: 242 и 121 тыс. руб. соответственно.

Что неудивительно, так это то, что после новогодних каникул люди захотели больше денег. Да, счастье подорожало! В апреле 2020 года россиянам нужно было 155 тыс. руб. в месяц, то в январе 2020-го - 166 тыс. руб.