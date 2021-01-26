Коронавирус в Иркутске, последние новости на 26 января: скорость распространения COVID-19 в регионе равна общероссийской Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 26 января. Борьба с COVID-19 в Приангарье продолжается, ежедневно плюс/минус 260 новых случаев заражения, в больницах более двух тысяч человек. Общее число случаев заражения больше 47 300, выздоровело большинство из них – эта цифра стремится к 42 тысячам.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Иркутской области на 26 января [данные уточняются]

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 26 января: скорость распространения COVID-19 в регионе на уровне среднесибирской

Специалисты Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом проанализировали рост заболеваемости в регионах Сибири. Оказалось, что скорость распространения заразы в Приангарье на минувшей неделе не больше и не меньше, чем среднесибирская и в целом по России.

«Число заболевших в Иркутской области за семь дней – с 16 по 22 января - увеличилось на 4%, как и неделей ранее», - сообщает ИЦК. – «Скорость распространения коронавируса в Сибири также осталась на уровне 4% (11 115 новых случаев за это время). Такой же коэффициент у Алтайского края, Хакасии и Красноярского края. Прирост по стране снизился на один пункт и также составил 4%».

Есть, конечно, в Сибирском федеральном округе и такие регионы, где скорость распространения инфекции выше – это Омская область, там за 7 дней прибавилось 5% зараженных. Есть и где медленнее – на 3% больше заболевших COVID-19 стало в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях, Республике Алтай. Наименьший коэффициент отмечен в Тыве – 1%.

Также специалисты отмечают, что на прошлой неделе СФО перешагнул отметку в 300 000 диагнозов COVID-19 с начала пандемии. На 22 число было 309 552 положительных теста – это 8% от числа заражений в нашей стране.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 26 января.

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