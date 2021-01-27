Очень приятно, царь: вместо лавочек на остановке в Иркутске появились три трона Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почувствовать себя королем, сидя на… автобусной остановке, теперь могут жители иркутского микрорайона Ново-Ленино. И для этого им не нужна даже корона. Свои кареты, а вернее ПАЗики горожане теперь будут ожидать на сиденьях в виде трона, которые прикрутили к скамейкам в павильоне на остановке Школьная. И пусть деревянные красные с «позолотой» сиденья не такие удобные, как были у самых известных императоров, и не такие мягкие. Зато пассажиры теперь точно могут опровергнуть фразу о том, что ездить на общественном транспорте не царское дело.

Иркутянам царская остановка понравилась. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Это просто декорированный элемент, - объясняют «КП»-«Иркутск» в администрации Иркутска. – Придумал такой необычный дизайн предприниматель, компания которого и устанавливала этот павильон. Кстати, ремонт еще не закончен. Павильон обошьют и повесят цветовую вывеску, где появится название остановки. Также там сделают магазин.

Иркутяне с самым обостренным чувством юмора не обошли стороной новую остановку и обсудили фото трона в соцсетях.

- Теперь мы короли общественного транспорта, - пишут одни горожане, и предлагают переименовать остановку в «Царскую».

- Наконец, короли на Руси появятся, а то все цари да царицы, - отвечают на это другие.

Чего не хватает «царской остановке», по мнению пользователей соцсетей, так это подогрева для каждого трона.

Задумка принадлежит предпринимателю Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

"Царская остановка" еще доделана не до конца. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА