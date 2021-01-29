Из-за пандемии спрос на посуточную аренду загородных домов в Иркутской области за год вырос на 73%

Из-за пандемии спрос на посуточную аренду загородных домов за год вырос на 73% Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кажется, 2020-й с пандемией и локдауном войдет в историю. Когда еще такое было, чтобы мы массово уходили на удаленку и вообще лишний раз носа на улицу не показывали? Заточение в четырех стенах сильно сказалось на рынке недвижимости. Сидеть дома надоедало, душа рвалась на природу, и многие отправились за город. По данным аналитиков, за год спрос на посуточную аренду частных домиков в Приангарье подскочил аж на 73,8%! Даже москвичи меньше стремились сбежать на свежий воздух - для сравнения, там спрос на съем дач и коттеджей подскочил на 70,5%.

- Действительно, в Иркутске в прошлом году был бум на аренду загородных домов, - комментирует «КП» - Иркутск» специалист по загородной недвижимости Евгений Ходырев. - Причем снимали не только дачи для семейного отдыха в выходные, но и коттеджи для небольших мероприятий - ведь развлекательные заведения были закрыты.

Что интересно, иркутяне на пару дней арендовали частные дома и за пределами Приангарья, например, в Бурятии. Хотя сибиряки выбирали не только близлежащие маршруты.

Коттеджами в Краснодарском крае тоже интересовались активно. Сразу видно, куда местные ездили в отпуск, пока были закрыты границы: на Байкал и на Черное море.

- Больше всего интересовались краткосрочной арендой недвижимости в своем или соседнем регионе. Это объясняется желанием обезопасить себя на фоне пандемии: путешественники в 2020 году предпочитали отдыхать в областях, куда можно добраться на личном транспорте с минимальным количеством контактов, и жить изолированно, - пояснил руководитель направления краткосрочной аренды Авито Недвижимости Артем Кромочкин.

Провести сутки на природе в Иркутской области стоило, в среднем, 5 тысяч рублей. Недешевое удовольствие! Но засидевшиеся дома семьи, особенно с маленькими детьми, готовы были раскошелиться. Сибиряки, пользуясь ситуацией, быстро переделывали свои дачи под аренду (оформляли документы, страховки) и зарабатывали.

- Сейчас такого ажиотажа на съем загородного жилья в Иркутске уже нет, - продолжает Евгений Ходырев. - Зато начинается бум на покупку готовых частных домов. Почему? Квартиры дорогие, на них не у всех есть деньги. К тому же, дом обычно просторнее и плюсом идет земельный участок. По нашим подсчетам, цена на загородное жилье за последние пару месяцев поднялась примерно на 25%, и это еще не предел. Если раньше приличный одноэтажный домик на семью можно было купить за 1,5 миллиона, то сейчас дешевле 2,5-3 миллионов найдете едва ли. Дорожают стройматериалы, а рабочей силы (мигрантов – Прим. ред.) не хватает, отсюда и рост цен. Предложения на рынке не так уж много. В основном, частные дома присматривают себе в Иркутском районе - поселках Хомутово, Марково и Николов Посад.

Цены на посуточную аренду загородных домов в Сибири.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Квартиры тоже в цене

Аналитики говорят, что спрос на аренду квартир в Иркутской области за год тоже подрос, хоть и не так сильно, как на загородное жилье - на 20%. Средняя цена составила 1,5 тысячи рублей в сутки.