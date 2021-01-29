Школьники ради прикола выставили одноклассника на продажу в Интернете

Школьника выставили на продажу в Интернете в Бурятии Фото: Олег УКЛАДОВ

Необычное объявление увидели жители Бурятии на сайте «Авито». На продажу выставили.. школьника. При этом, в описании даже стояла фотография ребенка. Наткнувшись на такую продажу, один из неравнодушных пользователей, обратился к уполномоченной по правам ребенка Бурятии Наталье Ганькиной и отправил ей ссылку на это объявление. Она, в свою очередь, переправила ее в республиканский МВД. Найти автора объявления полицейским труда не составило.

- Оказалось, что таким образом подшутить над своим одноклассником решили школьники из Кяхтинского района, - рассказала Наталья Ганькина. – Так как эти дети еще не достигли возраста привлечения к административнои ответственности, наказания им не будет. С ребятами и их родителями провели профилактическую беседу.

Что касается объявления о продаже школьника, то его уже удалили. Кстати, подобные не смешные приколы в Бурятии происходят уже не в первый раз. В сентябре 2020 года ученики одной из городских школ уже продавали своего одноклассника. А в январе прошлого года, опять же ради шутки, на продажу выставили целую гимназию.

Добавим, что за подобные выставления людей на продажу, шутникам грозит административный штраф по статье за нарушения персональных данных. Раскошелиться можно на сумму до 50 тысяч рублей.