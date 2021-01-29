«Бабуля, у меня проблемы, помоги»: «испанский внук» обманул пенсионерок из Сибири на полмиллиона рублей

Тот самый лже-внук из Испании. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

- «Бабуля, это твой внук, я сейчас в Испании. У меня возникли проблемы, срочно нужны деньги!» Примерно такую легенду услышала 89-летняя пенсионерка из Тулуна летом прошлого года, когда взяла трубку с незнакомого номера. Пожилая женщина даже не поняла по голосу, что ей звонит не любимый внук, а мошенник. Она тут же достала из шкафа все сбережения, но сразу отправить деньги не смогла, так как у нее не было банковской карты. Хитрый аферист и тут нашел выход. Он вызвал к бабушке водителя такси, и через него уговорил пенсионерку перевести ему 90 тысяч рублей.

Задержали лже-внука в октябре 2020-го. Но, не в жаркой Испании, а в Тайшете. Им оказался 24-летний мужчина. Оказалось, что еще до обмана доверчивой тулунчанки, он похитил 5 тысяч рублей у жительницы Черемхово, представившись ее племянником. Пока шло следствие выяснилось, что у «испанского внука» есть еще как минимум 13 бабушек, а точнее эпизодов. Именно столько обманутых пенсионерок в возрасте от 65 до 90 лет нашли полицейские. Все они купились на его разводы и обогатили афериста в общей сложности на сумму более 450 тысяч рублей. Ну, какая бабушка не поможет внуку, если он говорит что попал в аварию или задолжал крупную сумму. Именно такие легенды придумывал преступник.

- Он звонил пожилым женщинам из Братска, Зиминского, Черемховского, Тулунского, Тайшетского, Киренского и Бодайбинского районов, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – При обыске у мужчины нашли 2 сотовых телефона, 12 сим-карт и 6 банковских карт. Возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Мошенничество».

Сейчас полицейские проверяют мошенника на причастность еще к четырем подобным преступлениям. Самому же аферисту теперь вряд ли поможет и родная бабушка. Дожидаться суда он будет в камере СИЗО. Ну а всем пенсионерам из Приангарья сыщики еще раз напоминают, что не стоит верить людям, которые звонят с незнакомых номеров. Если они представляются вашими родственниками, обязательно перезвоните по номеру, который вы знаете, и уточните информацию.