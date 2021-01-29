"Вот так сюрприз!": сибиряк украл в храме куртку и нашел в кармане полмиллиона рублей. Фото: МВД России.
"Вот так сюрприз! Свезло так свезло..." - сибиряк во время богослужения стащил с вешалки в Преображенском храме Иркутска чужую куртку, а в кармане, кроме документов и ключей от квартиры и машины, нашел целое богатство - полмиллиона рублей!
Видимо, надеялся, что его не раскроют: ну кому придет в голову, что мужчина вышел из храма в чужой верхней одежде, а главное - зачем? Между тем, он не первый раз так промышлял в церквях, вытаскивая из чужих карманов ценности. Но такой куш сорвал впервые. На радостях побежал тратить деньги, половину суммы спустил буквально за сутки. А тут его и взяли полицейские. К ним обратился владелец украденной куртки.
- По подозрению в краже в крупном размере задержан неоднократно судимый 41-летний житель Черемхово Иркутской области, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Задержанный признал свою вину и рассказал, что не ожидал найти в кармане куртки полмиллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемый взят под стражу. Иркутянину вернули его ключи и документы, ну а деньги он заберет обратно после следствия.
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