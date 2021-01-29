"Вот так сюрприз!": сибиряк украл в храме куртку и нашел в кармане полмиллиона рублей. Фото: МВД России.

"Вот так сюрприз! Свезло так свезло..." - сибиряк во время богослужения стащил с вешалки в Преображенском храме Иркутска чужую куртку, а в кармане, кроме документов и ключей от квартиры и машины, нашел целое богатство - полмиллиона рублей!

Видимо, надеялся, что его не раскроют: ну кому придет в голову, что мужчина вышел из храма в чужой верхней одежде, а главное - зачем? Между тем, он не первый раз так промышлял в церквях, вытаскивая из чужих карманов ценности. Но такой куш сорвал впервые. На радостях побежал тратить деньги, половину суммы спустил буквально за сутки. А тут его и взяли полицейские. К ним обратился владелец украденной куртки.

- По подозрению в краже в крупном размере задержан неоднократно судимый 41-летний житель Черемхово Иркутской области, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Задержанный признал свою вину и рассказал, что не ожидал найти в кармане куртки полмиллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый взят под стражу. Иркутянину вернули его ключи и документы, ну а деньги он заберет обратно после следствия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Бабуля, у меня проблемы, помоги»: «испанский внук» обманул пенсионерок из Сибири на полмиллиона рублей

Аферист звонил женщинам в возрасте от 65 до 90 лет (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08