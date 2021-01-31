Сибирячка через суд вернула 170 тысяч за сорвавшийся из-за пандемии отпуск во Вьетнаме Фото: Мария ЛЕНЦ

Море, солнце, жара - год назад сибирячка Виктория Антипова (имя изменено – прим. Ред.) в заснеженном Улан-Удэ мечтала, как будет нежиться на побережье Вьетнама вместе с пятилетней дочкой.

- С нами за компанию собралась моя подруга, и в январе 2020-го мы забронировали три путевки во вьетнамский город Дананг, - рассказывает «КП»-Иркутск Виктория. - Отдали турфирме 110 тысяч рублей – за перелет в два конца, 14 дней проживания в отеле на троих, завтраки. Отпуск запланировали на апрель.

Но в марте грянул коронавирус и Вьетнам закрыл границы. Сибирячка, понимая, что отпуск на море накрылся медным тазом, обратилась в турфирму. Написала заявление о расторжении договора, и ей предложили такой вариант: деньги вернут, но удержат 10% комиссии.

- Я согласилась: уж лучше потерять 11 тысяч, чем все 110, - продолжает женщина. – Ждала два месяца, и получила перевод - четыре тысячи рублей! Это комиссия, которую получила турфирма за мою сделку. А где остальные деньги? «Ушли к туроператору», - получила я ответ.

Виктория обратилась к юристу.

- Тут важно понять разницу: агентство только продает путевки и получает за это процент, а основная сумма денег уходит оператору, который и организовывает поездки, - пояснил специалист. - Конкретно в этом случае турфирма допустила ошибку при составлении договора: они указали, что передали деньги одной организации, а фактически перечислили другой.

Виктории ничего не оставалось, как обратиться в суд.

- Судились до осени, а деньги мне вернули только сейчас, - говорит Виктория. - Зато возместили не только 110 тысяч рублей за путевки, но и 60 тысяч компенсации морального вреда. На новый отпуск хватит! Поедем с дочкой на Черное море в Краснодарский край.

Получить отсуженные деньги ей помогли судебные приставы Бурятии.

КОМПЕТЕНТНО

Алексей ЧЕРКАШИН, юрист:

Главное, доказать, что поездка сорвалась не по вашей вине

- В случае с пандемией невозможно предугадать, сорвется поездка или нет, закроются ли границы. Единственный вариант, как немного обезопасить себя - заранее проконсультироваться в Роспотребнадзоре, какая эпидемиологическая обстановка в той стране, куда вы собираетесь, есть ли риски, что поездку придется отменять.

Если же уже оказались в подобной ситуации, сначала советую вести переговоры с турфирмой: написать заявление о расторжении договора и возврате денег и ждать ответа. Возможно вам и так готовы пойти на встречу. Если же на обращение не реагируют, вы вправе обратиться в суд. У вас есть шансы отстоять свои права, если поездка не состоялась по независящим от вас обстоятельствам, связанным с пандемией, и у вас есть доказательства этого. Например, выбранная вами страна официально сообщила о закрытии границ, или Роспотребнадзор оповестил, что там сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, или другое государство ввело ограничительные меры: если по приезде вас посадят на 14-дневный карантин, то 14-дневный отпуск теряет смысл.

Но если же вы просто купили путевку, а потом испугались, что где-нибудь в поездке подцепите вирус, то это аргументом в вашу пользу считаться не будет.

КСТАТИ

На что еще обратить внимание

1. Внимательно изучите договор: в нем должно быть четко прописано, какие

услуги за какую стоимость оказывает турфирма, а какие туроператор.

2. Если понимаете, что отпуск под угрозой срыва из-за пандемии, лучше позаботиться о возврате денег заранее, до даты планируемой поездки. Если обратитесь после, то туроператор вправе вернуть не всю сумму, а вычесть расходы на свои услуги (на бронирование мест, например).

3. Вам могут предложить перенести поездку на более поздние даты. Некоторые соглашаются, но и тут есть нюанс: в зависимости от курса доллара, тур может за это время подорожать, и вам придется доплачивать разницу в стоимости.

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