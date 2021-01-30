Нам Чацкие без надобности: кадровик раскрыл секреты, как нас "пробивают"через соцсети. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

«Пандемия. Кругом сокращения. На работу не устроиться». Правда? Правда! А вот это? «Сотрудников не найти. Ставишь вакансию, откликов много, да все не те!». Между прочим, тоже правда. Специалисты по найму продолжали работать даже в лютые времена первых месяцев карантина,когда все сидели по домам. Люди требовались и требуются. Собеседования перекочевали в зум и частично там остались. Хотя и офлайн никто не отменял, все-таки человека важно «прощупать». А информацию о претенденте на место теперь изучают «с лупой» и в резюме, и в соцсетях. Там же и на работу сватают. Записки специалиста по подбору персонала комментирует бизнес-тренер Яна Варшавская. Человек, который знает ситуацию и по ту, и по эту сторону кадрового фронта.

Я не в СМЕРШе работаю, но если прокол...

- А между прочим, как определишь, кто он, этот кандидат? Я же не в СМЕРШе работаю, в конце концов, - признается специалист по подбору персонала с восьмилетним стажем. - Но если будет прокол,с меня спросят. Вот и навожу справки, где только можно. А где? Везде! Конечно, первым делом беру в руки резюме и смотрю фото. Это первый отсев. У кандидата, предупреждает специалист, есть всего 15 секунд, чтобы произвести впечатление и ваше резюме хотя бы дочитали до конца.

А это значит что? Фото - нормальное, без вывертов и эффектов. Это не конкурс красоты: дамы в декольте, а также бруталы в майках, бицепсах и наколках - не сюда.

- Далее - текст. Тут главное, чтобы грамотно. И все запятые на месте, и стиль. Вот по-албански - это не к нам. Ну попросите кого-то проверить, что ли, если претендуете на серьезную позицию. Из той же оперы - почта! Ну что это за адреса: Krasotka88, koshechka0912?! Или вот macho95, потом выяснилось, что это часть фамилии. И потом по соцсетям.

Ну, всех подряд я там не проверяю, некогда. Но офисных сотрудников всех. Даже этого, как его, клининг- специалиста. Ну, уборщицу. Важно, она по кабинетам ходит, там бумаги на столах и компьютеры. Мало ли. Или водитель, он столько всего слышит! И уж, конечно, пробиваю менеджеров, юристов или маркетологов. Сначала, конечно, как обычно смотрю – кто подходит по параметрам, потом собеседования. Неважно, так или по зуму, это без разницы. А потом отбираю на позицию трех-четырех человек и выясняю про них все, что можно.

Недавно, например, завалила одного. Вроде и всем хорош, и образование подходит, и опыт работы, и рекомендации. Нашла его профиль вконтакте. А там на профиле такой знойный мачо. Super seхy. Так, между прочим, и написано. Нет, я не ханжа. Но работа серьезная, в юридический отдел. И как он будет сделки вести? Пусть с личной жизнью разберется, красавчик!

Совет бизнес-тренера

- При приеме кандидата на серьезную должность всегда учитывается, что его поведение неизбежно будет влиять на престиж компании, - комментирует Яна Варшавская. - Поэтому и адрес почты должен быть обычный, и в резюме все «по- взрослому».

Найти работу или не найти работу - вот в чем вопрос. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

На одном месте три года, не больше - это про моду, а не про работу

- Дальше - оценка по параметрам. Последние достижения и места работы я проверяю очень тщательно. И, конечно, на этот предмет сведения о работе мы смотрим иначе, чем об этом думает кандидат, который с гордостью прописывает пять мест работы за последние семь лет.

Почему он не ужился и не рос в своей компании, а метался по округе? Вдруг претендент - перелетная птичка и после «зимовки» отправится дальше? Вот это все «на одном месте три года, не больше» - это про моду, а не про работу. Предприятие вбухивает в такого кадра силы, выделяет человека для обучения, чтобы тот упорхнул уже подготовленный и с секретами фирмы? Поэтому смотрю на соответствие везде, и в соцсетях тоже. Как вариант. Отмечает пару мест работы за пять лет, а из соцсетей видно, что все пять сменил. И постоянно работу ищет. А в комментариях, что нужна перезагрузка и крутой поворот. Не наш клиент!

Совет бизнес-тренера

- Понравиться всем невозможно, - говорит Яна Варшавская. - Но учитывать, что владельцы бизнеса, в отличие от вас, совсем по-другому смотрят на охоту к перемене мест в условиях дефицита качественных кадров, надо.

Нам Чацкие без надобности

- Сейчас модно свое мнение выражать. Буквально все хоть завтра на баррикады. Ну, кто за что. Одному не нравится экология в городе и поэтому он требует оброк наложить на все заводы в округе, да побольше. Другой борется против Америки или наоборот, за нее. Третий рубаху на себе рвет, доказывая, что надо богатых раскулачить. Четвертый азартно ссорится с конкурентами. Ты бы всего этого и не знал, может быть. Но есть собеседование и есть соцсети.

И вот заходит она. Всем хороша: образование, опыт работы, рекомендации, два иностранных свободно, в дополнение к мозгам и диплому внешность вполне презентабельная. «Надо брать, - думаешь с облегчением, - вот этого спеца мы искали, его можно рекомендовать и выдохнуть».

Ага, размечтались… Есть у нас пунктик, условно, «за жизнь». Этот пунктик-то ее и сгубил… Вот это все - «Наша Раша», «Ура, статуя Свободы» и «Мы будем на баррикадах за демократию», а также весь набор этих самых свобод, включая, простите, однополые браки. А у нас контора спокойная - традиционные ценности, семья, государство. Нет, если спросят, почему не взяли именно ее, публично ничего не скажу. С девушкой мы расстались «почти друзьями». Но нам точно вот этого не надо! Хочет в Америку - пусть хоть завтра. Я, конечно, тут же предложила вторую девочку, поскромнее и с одним иностранным, а не двумя. Ее и взяли.

И тут хитрость. В офисе кандидат знает, что он под микроскопом. И следит за собой. Да и по зуму тоже самое, без разницы. А читаешь страницы, прямо глаза разбегаются от разнообразия точек зрения. Да лучше бы постили пейзажи, столько работы насмарку! Интересно, читали ли они в школе «Горе от ума» или мимо проходили? Нам Чацкие без надобности. Это скандалисты и от них одни проблемы.

Совет бизнес тренера

- Есть четыре запрещенных темы: политика, религия, гендерные пристрастия и национальность, - отмечает Яна Варшавская. - Если человек при собеседовании или изучении сетей увидит, что точка зрения претендента и его самого по этим глубинным ценностям не совпадает, то кандидату просто не будет дан шанс. И никакие великолепные профессиональные качества не помогут. Тут специалист по персоналу осознанно не договаривает. Официально все это может подпасть под обвинения в дискриминации, и вам об этом просто не сообщат. Выбирают то не просто специалиста, а человека, который должен соответствовать компании. Конфликтность это один из аспектов.

Соцсети вас "сдадут". Так что будьте внимательны. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Ошибка резидента.

- Однажды я попалась на инстаграммщице. Первоначальный отбор провела, идеальный кандидат. Нам в одно из подразделений требовался помощник руководителя. Все при ней – и внешность, и возраст до 30, и ведет себя соответственно, и высшее по профилю. И в теме разбирается, и пишет грамотно, и говорит хорошо. Все фильтры прошла эта Галина.

А потом вызывает меня начальник и отчитывает, что я не все досконально проверила. И тут да. Она мне так понравилась, что в соцсетях я ее не искала. А шеф пробил. Оказалось, у нее инста. В инсте по 10 записей в день. То она там, то она здесь. То на прогулке, то с ребенком, то с подругами, то в баре, то в поездке! То погоду обсуждает, то как лазанью приготовить, то что мама советует. А, между прочим, числилась все это время на работе! Ну, правда, в творческой конторе. Там свободный график. Но когда она работала? У нас бы уволили.

Еще вариант, на чем можно завалить на собеседовании очень умную, обаятельную даму. Пример: она подала документы на главбуха, и всем-то хороша, но тут зашел вопрос о хобби - и понеслось. Скалолазание, сплавы по горным рекам, лошади и почему-то кавказская овчарка. Оно, конечно, хорошо, рисковый человек, но не для такой должности! Азарт и риск обязательно выплывут и обязательно боком. В лучшем случае придется постоянно оплачивать больничные, в худшем - распутывать финансовые махинации.

Совет бизнес-тренера

- Мы живем в век упаковки. Важно подать себя правильно. И на собеседовании. И в интернете, - напоминает Яна Варшавская. - Ведь соцсети это и есть упаковка. Если у вас там слишком много всего, то у работодателя возникает вопрос – откуда на это время? Есть еще один нюанс. Отношения к увлечению может не совпасть. Выберите нейтральные. Отнеситесь к аккаунту как к портфолио, по которому вас оценивают. Добавьте туда рабочих моментов. Может быть, вас наградили каким-то дипломом, например? Или вы прошли курсы. И это важнее котиков. Железно в портфолио не должно быть нецензурщины.

Внимание! Сейчас вылетит птичка!

- Ага. И смотря что запечатлеет. Например, гулянку с друзьями. Если приличное фото в кафе «до» того момента, как все салаты съедены и выпито все, на что хватило средств – это одно. Если со второй половины праздничка – другой разговор. А если уже тот снимок, где «душа требует продолжения банкета», то такое фото в сети – это компромат. Отсеиваю на входе. Нет, все мы люди. Но, во-первых, зачем это постить? Во-вторых, почему не удалить? И в – третьих – ну, у вас не один такой снимок, батенька. Празднуйте дальше. Алкоголь нынче не в моде. И в нашей компании в почете здоровый образ жизни. Лучше бегайте по утрам. Кстати, в госкомпаниях за такие фотографии еще и уволят с позором. Ну, между нами.

Совет бизнес-тренера

- Перед тем, как отправлять резюме, или одновременно с этим, снимите метки с фотографий друзей, где вы отмечены на гулянках, - говорит Яна Варшавская. - Или попросите их скрыть настройками приватности. Свои-то сети вы уже почистили, верно? Сомнительное поведение трактуется однозначно. И до собеседования дело может и не дойти.

Откровенно врать? А стоит?!

- На самом деле, есть такие соискатели, что и в реальности, и в соцсетях тебя вокруг пальца обведут. Так у них все великолепно, такие профи. Дипломы и сами на их фоне. Фото с экспертами. И документы отличные, и рекомендации с прежнего места работы. Когда выяснили, что от конкурентов к нам просится один такой, Игорь, все чуть в ладоши не захлопали. Крутой креативщик. Взяли, как крутого, без испытательного срока. Потом расставались всеми правдами и неправдами. Не, с «легендой» у него все было супер. Тут не подкопаешься, все бумаги на месте. Есть такие. Спокойный, стрессоустойчивый, активный, неконфликтный, быстро находит со всеми общий язык. Золото, а не человек! А идей- то по продвижению никаких. Сидит и ждет указаний. Поручили проверить, в чем дело. Выяснилось, что генератор идей там был, но не он. И вообще, когда он якобы трудился с коллегами над проектом, действительно крутым, в Фейсбуке появлялись фото с пляжа в Таиланде.

Совет бизнес-тренера

- Если серьезно, то лучше быть самим собой и претендовать на те должности, которым соответствуешь, понимая, что в каждой компании свой функционал, - дает совет Яна Варшавская. -Все, что пытаешься скрыть, рано или поздно всплывет и выйдет боком только вам, если вдруг обманутый работодатель еще и негативными рекомендациями снабдит.