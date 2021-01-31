Участников несанкционированного митинга начали задерживать в Иркутске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В центре Иркутска начались первые задержания участников несанкционированного митинга, который проходит сегодня, 31 января. Во время акции на улицах дежурит полиция, СОБР и экипажи ГИБДД, часть центральных улиц города перекрыта.

- Люди собрались на одной из центральных улиц города и планируют пройти шествием, - сообщает корреспондент «КП» - Иркутск» с места событий. – Уже начались первые задержания участников несанкционированной акции.

Несанкционированный митинг проходи в Иркутске 31 января. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сколько всего человек участвует в акции и сколько задержано – данные уточняются. Однако, как сообщает наш корреспондент, из-за непогоды, а в Иркутске сегодня, напомним, мороз в -27 и метель, митинг немноголюдный.

Сколько всего человек участвует в акции и сколько задержано - пока не известно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Это уже вторая незаконная акция в Иркутске за неделю. Напомним, первая прошла 23 января. Тогда обошлось мирно и без происшествий. Собрались пенсионеры, люди среднего возраста, студенты и школьники. В общей сложности, по предварительным подсчетам администрации города, на улицы вышло порядка 2500 человек.

- Акция не была согласована в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, - рассказали «КП» - Иркутск» в администрации» города Иркутска. – Сотрудники полиции вели корректное сопровождение мероприятия.

Отметим, согласно Кодексу России об административных правонарушениях за участие в несанкционированных митингах и акциях грозит арест на 15 суток или в сто часов обязательных работ. Согласно пункту 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ также возможны и штрафы: до 20 000 рублей – для физических лиц, до 50 000 - для должностных, до 300 тысяч рублей – для юридических.