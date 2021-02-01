Иркутск вошел в топ-10 городов, куда россияне полетят на 23 февраля и 8 марта

Иркутск - в топ-10 городов для путешествий на 23 февраля и 8 марта. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Впереди праздники, а, значит, длинные выходные. Где отметить 23 февраля и 8 марта? Как вариант, устроить небольшое путешествие. В этом году Иркутск вошел в топ-10 городов, куда россияне активно покупают билеты на эти дни.

- На период с 21 по 28 февраля чаще всего бронируют авиабилеты из Москвы в Сочи, Симферополь и Минеральные Воды, - рассказали на сайте Туту.ру. - Также популярны Иркутск, Казань, Калининград, Мурманск и Магадан. А самые востребованные направления с вылетами из Санкт-Петербурга - Сочи и Новосибирск.

Аналитики добавляют, что зарубежные направления пока бронируют сдержанно, в основном, путешествуют по России. Почему выбирают южные города, понятно: чтобы хоть немного погреться, все-таки на Черном море зима теплее, чем в столице. А зачем москвичам ехать к нам, в Сибирь? На Байкал, разумеется! Полюбоваться сказочным льдом, покататься на коньках, сделать фотографии на память - впечатлений хватит надолго.

- С 6 по 14 марта также популярны перелеты в Сочи, Симферополь и Минеральные Воды, - рассказали аналитики. - С вылетом из Москвы в топ направлений также входят Краснодар и Иркутск, а из Санкт-Петербурга - Новосибирск и Казань.

А теперь о цене вопроса. Слетать из столицы в Иркутск и обратно в выходные в честь Дня защитника Отечества обойдется в среднем в 18,6 тысяч рублей. А авиабилеты в Международный женский день стоят чуть дешевле - около 15,2 тысячи. Соответственно, примерно на такие же цены могут ориентироваться и иркутяне, кто собирается отметить праздники в Москве.

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