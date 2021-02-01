Синоптики рассказали о резком потеплении в феврале в Иркутске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Теперь это точно последние крепкие морозы этой зимой. Так синоптики говорят о 40-градусной температуре, которой началась новая рабочая неделя в Иркутске, а заодно и февраль. 1 февраля многие горожане так и не смогли завести свои автомобили, и вынуждены были добираться на работу, преодолевая расстояние до остановки короткими перебежками. Но, терпеть холод действительно осталось недолго. Погода на февраль 2021 в Иркутске обещает быть вполне приятной.

- Мороз начнет постепенно отступать уже 2 февраля, - рассказывает «КП-«Иркутск» заместитель начальника иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. – Во вторник в Иркутске столбик термометра покажет -22, - 24 градуса. Затем начнет резкий перепад. 3 февраля потеплеет до -9, -11. Ну а 4 февраля нас и вовсе ждет весенняя погода. Всего -3, -5. И такая высокая температура продержится до конца недели.

Утром 1 февраля 2021 в Иркутске подморозило почти до -40 градусов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ранее синоптики говорили, что январь 2021 года стал уникальным из-за того, что в нем уместилось много морозных и снежных дней. Выяснилось, что по количеству осадков побит рекорд. Нынешний январь стал самым снежным за всю историю наблюдений. Выпало 39 мм осадков. Это больше трех месячных норм. Позади остался январь 1956 года, когда было зафиксировано 38 мм. А вот холоднее всего февраль начинался, нет, не 2021-м в 1929-м. Тогда днем, 1 февраля было -45 градусов.

На работу добираться в мороз только бегом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ну а что же готовит нам Погода на февраль 2021 в Иркутске? По прогнозу синоптиков повторения сценария 2019 года, когда целых 10 дней в Иркутске стоял 30-35 - градусный мороз, ждать едва ли.

- Наоборот, температура в феврале 2021 окажется немного выше нормы, - продолжает Юлия Янькова. - Ночами в среднем от -19, -26 градусов, днем -9, -15. Еще нас ждет несколько теплых денечков, когда воздух прогреется до -5, -10.

Со снегом же противоположная ситуация. Несмотря на то, что февраль считается самым малоснежным зимним месяцем, сейчас синоптики обещают, что осадков выпадет чуть больше нормы. Так что работы дорожным службам еще хватит. И еще одно предположение от Гидрометцентра. Не исключено, что в конце февраля столбик термометра на 1-2 дня приблизится к 0 или вовсе перевалит за плюс. Ну а там уже и весна.