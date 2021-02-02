Вместо ЕГЭ выпускники из Иркутской области смогут написать контрольные работы Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Самые прилежные ученики, без сомнений, уже начали готовиться к ЕГЭ. И в этом году их ждет много нового. Рассказываем, какие испытания предстоят - из-за пандемии снова грядут изменения. Итак, самое главное - обязательный ЕГЭ - только по русскому. И появился вариант - контрольная работа вместо ЕГЭ.

- Выпускники, которые собираются в вузы, должны сдавать ЕГЭ. При этом обязательный предмет только один - русский язык. Остальные экзамены - по выбору, в зависимости от того, какие нужны для поступления. Число не ограничено, - рассказала замначальника отдела общего образования управления общего и дополнительного, социальной адаптации отдельных категорий детей министерства образования Иркутской области Виктория Фирстова.

Так, 5 апреля одиннадцатиклассники напишут контрольное сочинение, изложение по русскому языку - без этого к итоговой аттестации не допустят. Затем с 31 мая по 2 июля пройдут единые госэкзамены. В этом году - без досрочного периода. Но как быть, если пропустили ЕГЭ по уважительной причине, например, в связи с болезнью или отъездом? В середине июля ребятам выделят еще неделю, чтобы наверстали упущенное. При этом подать документы в университет успеют все: и те, кто проверял знания в основной период, и те, кто в дополнительный. Главное - результат!

- А если не планируете идти в вуз, то для получения аттестата нужно сдать государственный выпускной экзамен - это что-то вроде небольших контрольных работ по русскому языку и математике, - продолжает Виктория Фирстова.

В прошлом году из-за пандемии ребятам выдавали аттестаты просто на основании оценок. Сейчас знания проверят у всех в обязательном порядке. Расслабляться рано! К тому же, это не те контрольные, что пишутся за пять минут в конце урока. Задания серьезные, по примеру тех, что обычно даются в ЕГЭ. По русскому языку ребятам предстоит дать короткие ответы на вопросы (первые 24 задания из единого госэкзамена), а по математике - прорешать задачки базового уровня. Спешим успокоить, что будет время подготовиться - примеры контрольных появятся на сайте Федерального института педагогических измерений до 10 февраля.

- Основной срок проведения - с 24 по 28 мая, - рассказали в Рособрнадзоре. - Также предусмотрен дополнительный период с 3 по 17 сентября.

Добавим, что предметы по выбору тем ребятам, кто лишь хочет получить аттестат, сдавать не надо.

- Людям с ограниченными возможностями здоровья, а также детям-инвалидам и инвалидам для получения аттестата достаточно будет сдать только контрольную или ЕГЭ по русскому языку, - добавляют в Рособрнадзоре.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ЕГЭ на компьютере

Какие еще новшества ждут выпускников? Например, ЕГЭ по информатике впервые будет проводиться на компьютерах. В ноябре в Иркутской области уже проводили репетицию такого экзамена, и, по словам педагогов, все прошло успешно.

КСТАТИ

Соцдистанция и маски обязательны

Как и в прошлом году из-за пандемии экзамены проведут в нестандартных условиях. Выпускников рассадят за парты на расстоянии 1,5 метров (не забываем про социальную дистанцию). В помещениях обязательна дезинфекция, а учителя будут в медицинских масках и перчатках.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

14350 выпускников в Приангарье уже зарегистрировались на единый госэкзамен.

80 пунктов ЕГЭ планируется открыть в регионе в 2021 году