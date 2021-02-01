«Дембельский аккорд»: «Комсомольская правда» проведет онлайн-концерт в честь защитников Отечества Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Добрую традицию зародила «Комсомольская правда» в Иркутске в дни пандемии - проводить бесплатные онлайн-концерты. В прошлом году «Комсомолка» вместе с музыкантами и партнерами порадовала иркутян классикой и джазом, с размахом отметила 95-летие газеты и не только. А на очереди уже новый виртуальный концерт - «Дембельский аккорд»!

Музыкальное выступление состоится 23 февраля, в День защитника Отечества. Нетрудно догадаться, что все песни в этот день - для них, для наших мужчин, самых сильных, смелых и надежных! Посвящаем его тем, кто оберегает нашу Родину, и, конечно, тем, кто каждый день на защите своих родных и близких.

Итак, прямую онлайн-трансляцию концерта смотрите в праздничный день на сайте irk.kp.ru и телеканале ТИВИСИ HD, а также слушайте на радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 FM). Точное время и программу концерта сообщим позже - следите за анонсами на сайте, в газете, и в наших соцсетях!

Добавим, что концерт состоится при поддержке ЗДК «Лензолото».