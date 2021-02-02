Четверть жителей Иркутской области имеют иммунитет к коронавирусу Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус хоть и не ушел, но ослабил хватку. В подтверждение - официальная статистика. Прирост заражений еще в декабре перестал расти и замер на уровне примерно 260 случаев в сутки. Когда за уверенным плато последует спад, пока специалисты не берутся прогнозировать. Но борьба идет.

Важен коллективный иммунитет. Названы окончательные итоги третьего этапа тестирования, который провели в Приангарье в середине декабря: антитела к коронавирусу имеют уже 25,9% населения. Много это или мало? Для того, чтоб остановить заразу, по словам экспертов, нужно не меньше 60-65%. Но надо понимать, что пока эта цифра складывается за счет тех, кто переболел коронавирусом. Рассказывая последние новости о коронавирусе в Иркутске на 2 февраля 2021, обращаем внимание на этот момент.

- Можно сказать, что четверть населения Иркутской области сталкивалась с возбудителем COVID-19. Ведь антитела вырабатывается и у тех, кто перенес инфекцию в легкой или бессимптомной форме, и поэтому не обращался в больницу и не попал в число официально зарегистрированных больных, - прокомментировал директор Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока Сергей Балахонов. - В ближайшее время в России планируется провести четвертый этап исследований на коллективный иммунитет, и в нем уже будут участвовать в том числе вакцинированные от коронавируса.

Соответственно, и цифры должны быть выше. По мнению специалистов, достаточный коллективный иммунитет, чтобы остановить вирус, может сложиться именно за счет переболевших и привитых.

А В ЭТО ВРЕМЯ

последние новости о коронавирусе в Иркутске на 2 февраля: ковидные госпитали закрываются

Тем временем, в больницах все меньше заболевших (по данным на 1 февраля в палатах оставалось 1870 пациентов с коронавирусом). Меньше стали заболевать и внебольничной пневмонией. Поэтому острой необходимости, как была осенью 2020-го, в коронавирусных госпиталях уже нет. Больницы, наконец, возвращаются к плановому приему.

- Областной гериатрический центр открывается для оказания помощи пациентам преклонного возраста, - сказал губернатор Приангарья Игорь Кобзев. - В Иркутске начали работать в обычном режиме городские больницы №5 и №6, медсанчасть ИАПО. В Ангарске - перинатальный центр.

Но специалисты начеку, чтобы при необходимости снова развернуть коечный фонд для больных COVID-19. А еще будут следить, чтобы в запасе имелись маски и лекарства для лечения инфекции.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Последние новости о коронавирусе в Иркутске на 2 февраля

По данным оперштаба, число заболевших коронавирусом в Иркутской области превышает 49 тысяч. К счастью, больше 43 тысяч уже здоровы.

Из тех, кто сейчас борется с коварной болезнью, у 87,2% пациентов - симптомы ОРВИ, у 6,2% - признаки внебольничной пневмонии, а 6,6% заболевших переносят инфекцию бессимптомно.