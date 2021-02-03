ОГЭ по выбору в 2021 году девятиклассники в Иркутской области сдавать не будут Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новшества в этом году будут не только в проведении единого госэкзамена. Еще одно - ОГЭ в Иркутске 2021 по выбору в девятом классе отменили. Но! Аттестат за девятый класс все-таки нужно заслужить. Просто за хорошие отметки, как год назад, его не выдадут. Тогда ситуация по коронавирусу была сложнее. В 2021-м ребятам необходимо сдать ОГЭ по русскому и математике, и еще выбрать третий предмет, по которому они, правда, только напишут контрольную работу.

Что интересно, нельзя обойтись контрольной по физкультуре, ИЗО, музыке, технологии и ОБЖ. Круг для выбора узкий: физика, химия, информатика, биология, история, география, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский), обществознание или литература - смотря в каком направлении школьник хочет развиваться. Подразумевается, что к девятому классу дети примерно понимают, какая сфера и, может быть, уже конкретная профессия им по душе.

Работу оценят по пятибалльной шкале, причем отметка не столь важна - самое главное, не завалить.

- Девятиклассники напишут контрольные с 17 по 25 мая, а с 25 по 31 мая пройдет основной период сдачи ОГЭ, - пояснили в министерстве образования Иркутской области.

Такие правила будут действовать вместе с ОГЭ 2021 в Иркутске.