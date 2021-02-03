«Будем сворачивать кровь твоей матери»: коллектор закошмарил учителей целой школы из-за чужого долга

Директор шелеховской школы №4 Людмила Прохоренко также отбивалась от звонков коллекторов.

- Сотрудница вашей школы задолжала 57 тысяч рублей, - первый звонок на телефоне директора шелеховской школы №4 Людмила Прохоренко раздался накануне 1 сентября. На том конце провода мужской голос. Вроде, собеседник не грубил, но разговаривал жестко, на повышенных тонах, не давал Людмиле Прохоренко вставить и слова в его монолог.

- Вы поможете в возврате денег! – последнее, что прокричал, и бросил трубку.

Людмила Прохоренко, конечно, от происходящего опешила, а еще больше – на следующий день, во время торжественной линейки. Прямо в разгар праздника раздался новый звонок от того самого незнакомца. От «галантности», с которой он общался, женщина едва не выронила телефон из рук.

- На меня посыпались сплошные маты и угрозы, - рассказывает корреспонденту "КП"-"Иркутск" Людмила Прохоренко. – Он орал в трубку: «Ты что не понимаешь, что деньги нужно вернуть!». Когда ответила, что не имею никакого отношения к чужому долгу, и не собираюсь ничего отдавать, он еще больше бросился в атаку. Заявил, что в курсе о том, что я выписала должнице премию. А дальше посыпались угрозы в адрес моих престарелых родителей… Говорил: «Пусть тогда твоя мать за тебя отвечает, буду ей кровь сворачивать».

Людмила Прохоренко поговорила с той самой учительницей, которую объявили должницей. И выяснилось – она никаких кредитов в помине не брала! Микрозайм оформил на себя и не вернул в срок ее отчим. Далее микрофинансовая организация дала команду коллекторам, и те выяснили, что падчерица работает в школе №4. Вот они и начали терроризировать скопом все учебное заведение.

- Мы насчитали, что они также звонили не только мне, но и еще 7 учителям, - продолжает Людмила Прохоренко. – В первые сентябрьские дни работа у нас просто встала. Коллекторы звонили с утра до ночи, как на личные, так и на рабочие телефоны. Во время уроков, перемен, планерок… Они добрались даже до директоров других шелеховских школ. Рассказывали им, какая я (!) злостная должница. Хорошо, что коллеги сразу перезванивали мне и спрашивали, что произошло. Приходилось каждому объяснять ситуацию.

Людмиле посоветовали обратиться за помощью к судебным приставам, что она и сделала. Пока специалисты Управления федеральной службы судебных приставов Иркутской области собирали документы, педсоставу 4-й школы приходилось терпеть нападки «вышибал». Продолжалось это полторы недели.

- Чтобы вычислить, что это за микрофинансовая организация, мы дали совет родственнице должника, как действовать, - рассказывает начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за юридическими лицами УФССП России по Иркутской области Римма Подкорытова. – Предложили ответить, что она готова вернуть деньги, спросить, куда их привезти. Она так и сделала. Коллекторы купились, назвали адрес. После проверки выяснилось, что на эту организацию жалоба поступила не первая.

К концу декабря приставы, собрав все аудиозаписи и другие доказательства, отправили протокол в суд. Итоговое заседание состоялось 28 января 2021-го. Микрофинансовую организацию признали виновной и оштрафовали на 100 тысяч рублей. В суде руководители уверили, что невежливый коллектор уже уволен.

- На днях представители фирмы приехали в школу и извинились перед нами, - говорит Людмила Прохоренко. – Сказали, что обжаловать штраф не станут. Буду ли я подавать иск на возмещение морального вреда? Нет, не хочется бегать по судам. Вместо этого, хочется сказать спасибо сотруднику УФССП Николаю Прокопьеву, который вел наше дело. Благодаря его работе коллекторы от нас и отстали.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Проверить факт вымогательства денег с учителей поручил глава СК России Александр Бастрыкин. Следователи уже начали проверку по статьям «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и «Вымогательство».

- Уже изучены аудиозаписи телефонных разговоров с сотрудником микрофинансовой организации, - сообщили в СУ СК России по Иркутской области. – Коллектор, который звонил учителям, разыскивается.

КОНКРЕТНО

Как защититься от назойливых «вышибал»

- Лучше сразу напрямую обращайтесь в Управление Федеральной службы судебных приставов по адресу: ул. Партизанская, 79, - советует Римма Подкорытова. - Или отправляйте письмо на электронную почту: ovgrk@r38.fssprus.ru. Каждое заявление мы рассматриваем индивидуально. На розыск нарушителей много времени не понадобится. Все данные о коллекторских агентствах находятся в общей базе на нашем федеральном сайте.

Да, не забудьте, от вас потребуется предъявить конкретные факты нарушений.

Поэтому постарайтесь записывать все разговоры с коллекторами на диктофон. Потребуйте представиться, спросите, кто он, какую организацию представляет, где узнал адрес или номер вашего телефона, уточните, по какому номеру ему можно перезвонить.

ВАЖНО!

Существует лимит по звонкам

В рабочие дни коллекторы не имеют права тревожить вас с 22.00 до 8.00 часов утра, а в выходные и праздники - с 20.00 до 9.00 часов. Кроме того, нельзя звонить чаще раза в день и двух раз в неделю.