Эксперты подсчитали, какой доход нужен семье в Иркутске, чтобы ипотека не стала ярмом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В прошлом году в Приангарье был бум на ипотеку. Только с января по октябрь сибиряки, по данным Центробанка, купили в кредит 17 тысяч квартир и домов на общую сумму 36,5 миллиарда рублей! Цифры впечатляют.

Теперь, обживаясь в новеньких квартирах, приходится расплачиваться по кредитам. Эксперты подсчитали, что жителям Иркутской области необходимо зарабатывать минимум 60,2 тысячи рублей на семью, чтобы платеж не стал тяжким бременем. Это при условии, что на ипотеку уходит не больше трети от общего дохода - то есть около 20 тысяч в месяц.

- Самый высокий показатель рекомендованного семейного дохода для комфортных выплат по ипотеке в Москве - 149,8 тысячи рублей, Московской области - 113,1 тысячи, Санкт-Петербурге - 92,1 тысячи, - рассказали в Национальном бюро кредитных историй. - Наименьшее значение в Алтайском крае - 47,7 тысячи.

Что интересно, за год ипотека в Приангарье стала доступнее на 8%. Раньше комфортным для ее выплаты считался семейный доход в 65,4 тысячи рублей. Собственно, именно на доступность сибиряки и покупались, набирая кредиты на жилье. Тут сыграли роль и льготная программа, и низкие процентные ставки в банках, и желание вложить деньги в недвижимость. И пока все это в действии, сибиряки продолжают оформлять займы.

А зарабатывают ли иркутяне эти показанные 60,2 тысячи в месяц? По данным Иркутскстата, средняя зарплата в ноябре 2020-го у нас была 48,4 тысячи рублей до всех вычетов. То есть если в семье трудятся двое, то денег, теоретически, должно хватать. Если ипотеку платит один человек, уже тяжелее, расходов ведь и помимо кредита за жилье хватает.

- Оптимально, если 25 - 30% зарплаты уходит на продукты и около 10% на коммунальные услуги, - говорит кандидат экономических наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления Института социальных наук ИГУ Виктор Чебунин. - Но у иркутян на это в совокупности уходит до половины дохода (если считать не от средней, а от медианной зарплаты - 25 тысяч рублей).

То есть на остальные расходы - одежду, бытовые покупки, услуги, развлечения - остается не так уж и много. А если в семье дети, то траты растут в разы. Поэтому перед тем как оформлять ипотеку, за которую рассчитываться годами, эксперты советуют оценить семейный бюджет.

- Важно планировать свои финансы, чтобы выплаты по кредиту были по возможности комфортными, а остаток денег позволял поддерживать привычный уровень жизни, - предупреждает гендиректор НБКИ Александр Викулин.

КСТАТИ

А если арендовать квартиру?

Те, кто еще не решился на ипотеку, живут в съемных квартирах. Все-таки в Иркутске много приезжих из других городов и поселков области. Да и местным не всегда удобно ютиться в одной квартире несколькими семьями, хочется личного пространства, пусть и чужой угол. А сколько будет стоить? По данным «Авито Недвижимость», снять в Иркутске квартиру на долгий срок в среднем обойдется в 16 тысяч рублей. Как стало известно "КП"-Иркутск, за год предложение выросло на 3%, а спрос на 9%. Хотя многие сибиряки уверены, что лучше те же суммы вносить за свою ипотеку, чем за чужую.