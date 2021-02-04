Фестиваль Звезды на Байкале 2021: на сцену выйдут Гергиев, Спиваков и Мацуев. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Продажа билетов на фестиваль Звезды на Байкале 2021 уже открыта. Купить их можно онлайн на сайте Музыкального театра. Несмотря на коронавируcные ограничения, ожидаются звезды первой величины – это и сам маэстро Денис Мацуев, коллектив «Виртуозы Москвы» во главе с Владимиром Спиваковым. На закрытии этого праздника музыки ценители услышат оркестр знаменитого Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Программа XV Международного музыкального фестиваля академической музыки уже составлена и выверена до мелочей.

Первыми из звездных гостей на сцену Музыкального театра в Иркутске выйдет, как и положено вдохновителю и организатору мероприятия, сам Денис Мацуев (фортепиано), и Юлиан Рахлин (скрипка). Они выступят с Российским национальным молодежным симфоническим оркестром.

Большим подарком ко Дню защитников Отечества станет выступление коллектива коллектива «Виртуозы Москвы», дирижер – Владимир Спиваков. А легендарный дирижер Валерий Гергиев и оркестр Мариинки закроют программу фестиваля Звезды на Байкале 2021. К ним присоединятся такие знаменитости, как Ильдар Абдразаков, один из лучших басов мира и Аида Гарифуллина (сопрано).

Названа и стоимость билетов. На большую часть концертов она будет вполне умеренной, от одной до четырех тысяч рублей. А вот на открытие и закрытие попасть сложнее и стоит это дороже – от двух до шести тысяч рублей.

Кстати, в рамках фестиваля пройдет благотворительный концерт для врачей. Он состоится 20 февраля в Иркутском музыкальном театре. Для докторов прозвучат отрывки из балетов «Лебединое озеро» и «Щелкунчик». Великого Шопена исполнят Российский национальный молодёжный симфонический оркестр и художественный руководитель фестиваля, народный артист России, пианист Денис Мацуев.

Безусловно, в концертах фестиваля Звезды на Байкале 2021 примет участие и Губернаторский симфонический оркестр. Иркутяне, которые любят и умеют ценить хорошую музыку, просто счастливы возможностью побывать в эти дни в Музыкальном театре.