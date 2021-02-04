HeadHunter: Скупщик металлолома в Сибири зарабатывает больше министра и директора предприятия

«Жизнь стала тяжелой, работы нормальной нет», - сетуют одни и продолжают ждать у моря погоды, зарабатывая в своей конторе по 30 тысяч рублей. Другие же публикуют резюме, мониторят сайты и через месяц уже пакуют чемодан на вахту. В северных поселках за ту же работу в месяц платят вдвое, а то и втрое больше. Служба по поиску персонала составила рейтинг топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий Прибайкалья.

Итак, водитель с опытом может рассчитывать в Иркутске на 50 - 70 тысяч в месяц (это если повезет). Такая работа есть. На добывающих предприятиях в районе Усть-Кута или Бодайбо тот же шофер за месяц вахты может рассчитывать на 180 - 200 тысяч. Зарплата, между прочим, почти как у министра или директора предприятия в областном центре. Топ-управленцы на госслужбе и в бизнесе получают примерно столько же. А самая дорогая вакансия сегодня - это скупщик металлолома.

- Возглавила топ-10 вакансия «менеджера, ответственного по закупу металлолома». Успешный кандидат может претендовать на 384 тысячи рублей до вычета налогов за вахту, и эта вакансия до сих пор значится на сайтах по поиску работы, таких как HeadHunter.

Человека, готового организовать поставку лома, работа ждет на БАМе. Конечно, абы кому таких денег не заплатят, важен опыт и способности. В топ-10 вошли несколько предложений для рабочих высокого класса - от мотористов в Усть-Куте (220 тысяч), до машиниста крана-манипулятора (190 - 200 тысяч). Конкуренцию им сегодня составляют вакансии в золотодобыче, где нужны геологи, горные инженеры, маркшейдеры, мастера, начальники цехов и директора золотоизвлекательных заводов. В этой сфере всегда хорошо платили, и наше время не исключение. Платить специалистам готовы 200 - 250 тысяч в месяц. В большинстве случаев это тоже работа вахтой (скоро начинается сезон).

Кстати, на заработки может уехать и повар, в столовой готовы платить до 150 тысяч (начальнику, разумеется), а также фельдшер - зарплата доходит до 200 тысяч. В общем, рабочих рук мало, вакансий много, и платить за работу в сложных условиях руководители предприятий готовы.

А скоро доходы вырастут

Дефицит есть дефицит. Опытные рабочие и специалисты разборчивы. Когда кадров не хватает, они берут тайм-аут «на подумать», а там, глядишь, больше предложат. И это не шутка, расчет именно такой.

Как говорится в исследовании «HeadHunter Сибирь», больше половины жителей Иркутской области ждут увеличения зарплат в этом году. Причем сибиряки более уверены в этом, нежели москвичи, например, и жители Петербурга. Там число оптимистов держится на уровне 43%, считая сомневающихся. В Иркутске 58% уверены, что рост зарплат будет. Причем треть тех, кто ищет работу с помощью сервиса, не сомневаются в этом, но не знают, насколько больше смогут получать. Еще 13% ждут роста доходов на треть, а 8% рассчитывают и на больше. Интересно, что на золотой дождь более других надеются топ-менеджеры, айтишники и журналисты.

Скептиков - 23%. И среди них больше всего рабочих. Хотя возможно, что они не ждут ничего особенного просто потому, что уже зарабатывают около 100 тысяч. Таких, как мы уже выяснили, хватает. Кстати, свободных вакансий, где предлагают доход больше 95 тысяч рублей, в базе данных числится около полутора тысяч. По данным аналитиков, чаще всего на такие суммы могут рассчитывать водители высокого класса и строители, а также продажники.