Инфекционист рассказал, при какой погоде быстрее всего распространяется коронавирус Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Зараженных коронавирусом в Иркутской области уже больше 50 тысяч! Цифры, увы, немаленькие. Это если считать всех официально зарегистрированных заболевших с начала пандемии. С марта 2020-го регион пережил две крупных волны COVID-19, и сейчас постепенно оправляется после второй. С декабря статистика показывает уверенное плато - прирост заражений держится на уровне около 260 новых случаев в сутки. Каков прогноз на ближайшие месяцы? Пойдет ли заболеваемость на спад, или, наоборот, есть риск третьей волны?

- Вспомним август 2020 года - тогда думали, что пандемия подходит к концу, но все сложилось иначе. К осени на улице установилась наиболее «комфортная» для передачи вируса температура -10…+10 градусов, люди стали возвращаться с отпусков, приходить в коллективы, расслабились, забыли про маски, - и в итоге был огромный подъем заболеваемости, - говорит «КП» - Иркутск» главный врач Иркутской областной инфекционной клинической больницы Владимир Хабудаев. – Поэтому пока рано делать прогнозы о том, что коронавирус скоро сдаст позиции. Впереди потепление, и его надо благополучно пережить.

Расслабляться рано, чтобы зараза не ударила с новой силой. Но о третьей волне речи пока не идет. Продолжается вакцинация, на нее и возложены надежды.

- Чем больше людей будут иметь антитела, тем меньше вероятность новой волны, - уверен Владимир Хабудаев. - Поэтому многое сейчас зависит от вакцинации. Приведу в пример ситуацию с гриппом: в этом году в стране зафиксировано всего два заболевших. Почему? Потому что от гриппа привили около 60% населения. Надеемся, что и коронавирус удастся побороть этим путем. Надо сказать, что желающих вакцинироваться от COVID-19 в Иркутской области довольно много.

Иммунитет после прививки формируется около 40 дней, соответственно, на статистике заболеваемости спад будет заметен не раньше марта, считает эксперт. И то, что все до сих пор носят маски, тоже играет важную роль.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

18,9 тысяч доз вакцины поступили в Иркутскую область в феврале

20 тысяч доз ожидается на днях

13 тысяч человек получили первый укол

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