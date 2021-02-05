Мощь и сила Братской ГЭС

На Братской ГЭС за последние годы почти полностью обновили оборудование.

Ударная комсомольская стройка, символ грандиозного трудолюбия, закалки и технологического прорыва, о чем воспевали Пахмутова и Добронравов, Евтушенко и Твардовский. На нее ехали со всего Советского Союза лучшие рабочие и инженеры и в тяжелейших условиях возводили ГЭС. Уникальную, неповторимую, в те времена самую мощную в мире, посмотреть на которую приезжали лидеры других государств.

Запускал первый гидроагрегат 28 ноября 1961 года Никита Хрущев…

- Я проработал на ГЭС 41 год, - вспоминает Александр Щеглов. - Так получилось, что устроился электрослесарем на подстанцию практически сразу как окончил школу. Тогда и связал свою жизнь с Братской ГЭС. Работал не покладая рук всю жизнь: учился, занимал разные должности. Перерыв был только во время службы в армии.

Александр Павлович был одним из инициаторов создания книги к 50-летнему юбилею ГЭС.

Александр Павлович вот уже 13 лет на пенсии. На заслуженный отдых ушел с должности инженера производственно-технического отдела. Сегодня возглавляет Совет ветеранов предприятия.

Александр Павлович говорит: в советское время ГЭС была для нас вторым домом, мы жили ею.

- С моей подачи издали книгу с большим количеством фотоматериалов. В ней мы рассказали о строительстве ГЭС, ее эксплуатации, и, конечно, о самом персонале. Без людей – никуда, - дополняет Александр Павлович. И с ним сложно не согласиться. Его сын, Алексей, пошел по его стопам. Впрочем, это обычная история для братчан.

Алексей Александрович Щеглов все детство провёл с отцом на ГЭС и неудивительно, что как только окончил ВУЗ пришел сюда работать.

- Отец часто брал меня с собой на работу, показывал все, рассказывал, - говорит Алексей. Помню, как иногда сидел в его кабинете, делал вид, что работаю: рисовал и печатал на старой печатной машинке. А самое яркое воспоминание детства - сброс воды в 1995-м году.

Это было событие мирового масштаба…

Алексей Щеглов сейчас - начальник смены цеха электростанции в оперативно-эксплуатационном цехе. Работает на Братской ГЭС с 2007 года. Говорит, что за это время гидроэлектростанция заметно «преобразилась» - Тогда, в 2007 году, уже полным ходом шла модернизация всей станции, - говорит Щеглов. – А сейчас она полностью обновилась. Причем, на достигнутом мы не останавливаемся. Триллион киловатт-часов И даже больше (плюсуем еще 200 миллиардов) именно столько электроэнергии произвела Братская ГЭС за все время своего существования и продолжает играть ключевую роль в обеспечении устойчивого функционирования всей энергозоны Сибири. Помимо населения обеспечивает ресурсом стратегически важные предприятия - 75% электроэнергии потребляет Братский алюминиевый завод (БрАЗ).

Супруги Московских вместе с дочерью Ольгой. Она пошла по стопам родителей и работает на Братской ГЭС. Ей самой уже 60 лет - почти ровесница самой гидроэлектростанции.

Такой масштаб требует модернизации. Ведь оборудование устаревает, а технологический прогресс не стоит на месте. На ГЭС Ангаро-Енисейского каскада, входящих в En+ Group, идет одна из самых масштабных программ технического перевооружения гидростанций в России «Новая энергия». Ее цель - повысить надежность и безопасность всех станций, включая Братскую. И это основа основ была заложена создателем компании Олегом Дерипаской.

Александр Павлович Щеглов проработал на ГЭС 41 год и сегодня возглавляет совет ветеранов.

Инвестпроект, к слову, дорогостоящий, объем вливаний оценивается до 2026 года 21 млрд рублей (с учетом уже вложенных), до 2046-го - около 34 млрд рублей. Этих сумм хватит на комплексную замену не только основного, но и вспомогательного оборудования. Так, на Братской ГЭС уже заменено 12 из 18 колес, что увеличило коэффициент полезного действия до 95,3%. Оставшиеся шесть планируют обновить до 2026 года, первое – на гидроагрегате №3, уже в марте 2021 года.

Ранее, заметим, на Братской ГЭС реконструировали шесть первых гидроагрегатов, запущенных во время наполнения водохранилища.

Иннокентий Степанович Московских и его супруга Валентина Васильевна приехали на стройку в 1956 году. Всю жизнь проработали на Братской ГЭС.

Кроме этого, недавно установили новое оборудование взамен устаревшего - генераторный ряд, трансформаторы тока, комплекты защит на электромеханических реле и другое. Обычно при диагностике, которая проводится постоянно, инженеры выявляют «слабые» места и оперативно их устраняют. Понимают, что от надежности станции зависит очень многое.

Поддержка не словом, а делом

То, что на людях «все держится», неоспоримо. Именно от их знаний, умений и опыта зависит, будет ли работать как часы даже самая современная техника. Поэтому на Братскую ГЭС стараются привлекать высококвалифицированных специалистов, или «растить» молодые кадры, закрепляя за ними наставников. А летом 2020 года En+ Group для сотрудников запустила корпоративную жилищную программу, и братчане ей уже воспользовались. - В свое время, где-то в 1980-х, мой отец получил трехкомнатную квартиру от завода, на котором работал, - рассказывает участник программы Эльдар Файзуллин. - Но я даже не предполагал, что мне тоже так повезет: время-то другое. А тут, без всяких обязательств, у меня уже есть своя квартира.

Эльдар оперативно собрал все документы, нашел квартиру и не так давно справил новоселье. Условия по программе более чем выгодные – 50% от суммы аннуитетного платежа по ипотечному кредиту ежемесячно за сотрудника оплачивает компания. Помимо этого предусмотрена низкая ставка от банка-партнера. Срок кредитования – 10,15 или 20 лет. - Жилищная программа полностью себя оправдала, - говорит руководитель энергетического сегмента En+ Group Михаил Хардиков.

– Мы увидели высокий интерес к ней со стороны наших сотрудников. Надеюсь, уже в ближайшем будущем мы сможем помочь еще очень многим семьям, в том числе и в Братске.

Город и люди

Сегодня жители города имеют доступ к высококачественным медицинским услугам. В непростом 2020-ом, когда весь мир охватила пандемия, по инициативе Олега Дерипаски был открыт медицинский центр помощи и спасения. Его построили всего за 8 месяцев. Здесь спасают жизни больным коронавирусом и это одна из самых современных и комфортных клиник на севере Приангарья. Помимо этого, Фонд «Вольное дело», также основанный Дерипаской, поставляет средства индивидуальной защиты - медицинские маски, респираторы, панорамные очки для медиков региона, которые работают в «красной» зоне.

Здоровье и благополучие людей, социальная поддержка и развитие города - основные приоритеты компании не только в моменты кризиса. Так, всеми любимые праздники - День Братского моря, фестиваль «Энергия наших сердец», «Чудесная суббота» проводятся на территории «ЯХТ-КЛУБА профкома ОАО БрАЗ». Скоро стараниями металлургического сегмента En+ Group РУСАЛа заметно преобразится и Парк Металлургов, его реконструкция завершится в этом году. Здесь сделали освещение, площадки для активного отдыха детей и взрослых, спортивные площадки. Летом братчане наверняка оценят всю эту красоту. Также в 2021 году будет закончена реконструкция стадиона «Металлург».

А в планах - отремонтировать одну из школ Братска, лыжный стадион «Северный Артек», благоустроить небольшой сквер по ул. Крупской. Словом, Братская ГЭС и город – связаны между собой, связаны людьми, делами вот уже 60 лет. И это только начало.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ И ФАКТЫ

3,3 млрд рублей потрачено с 2016 по 2020 года на развитие Братской ГЭС, из них:

1,54 млрд - на ремонт,

1,76 млрд - на реконструкцию и техническое перевооружение.

СПРАВКА «КП»

Братская ГЭС - вторая по величине и самая мощная гидроэлектростанция на Ангаре. С момента запуска в эксплуатацию и до 1971 года (запуск Красноярской ГЭС) - крупнейшая по мощности ГЭС в мире. Является гордостью энергетики России и лидером в Евразии по общему объему производства электроэнергии с момента пуска первого агрегата. Входит в компанию «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» (управляет гидроэнергетическими активами En+ Group).

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Электростанция расположена в железобетонной плотине длиной 924 м и высотой 124,5 м. В машинном зале находятся 18 гидроагрегатов мощностью 250 МВт каждый.

С момента ввода в эксплуатацию станция выработала 1 194,7 млрд кВтч электроэнергии, что в среднем составило 21,5 млрд кВт*ч в год.

Фото: предоставлены пресс-службой компании ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация.