"В местном кафе наелись вчетвером на 100 рублей": сибирячка рассказала о зимовке на Занзибаре

Анастасия Плугина из Иркутска отдыхает на Занзибаре почти месяц. Фото: личный архив.

В отпуск на Занзибар? Звучит экзотично! Для нас, сибиряков, жаркая Африка - это что-то недосягамое, неизвестное, и поэтому рванет туда не каждый. Но иркутянам Анастасии и Константину Плугиным захотелось перезимовать именно там. Из-за коронавируса попадешь не во все страны, а на этот африканский остров в Танзании - добро пожаловать.

Почему бы и не провести зиму в тепле? Фото: личный архив.

"Виза оформляется в аэропорту, тестов на ковид не требуют"

- Вместе с детьми мы уже исколесили Таиланд, Бали и Турцию, а теперь вот Занзибар. Попасть туда проще простого, - рассказывает Анастасия. - Визу оформили прямо в аэропорту, всего за 70 долларов с человека. Время пребывания - до трех месяцев, дополнительных прививок не требуется.

От Иркутска до Занзибара - минимум 16 часов полета с пересадкой в Москве или в другом городе или стране.

- Тест на коронавирус перед полетом не просили, - продолжает иркутянка. - В самолетах все сидели в масках, а вот в аэропорту в Танзании, на удивление, - ни масок, ни дистанции, ни обязательной обработки рук!

Пейзажи Занзибара завораживают. Фото: личный архив.

"Хакуна матата!"- первое, что услышала семья Плугиных на Занзибаре. Многие помнят эту фразу по мультфильму "Король лев", а на африканском острове она буквально на все случаи жизни, переводится как "нет проблем".

- Местные так и живут, расслабленно, без забот и без проблем, как одна большая дружная тусовка, - говорит Анастасия. - Кстати, Занзибар - довольно небольшой остров, по площади как два Ольхона. За две недели можно объехать весь остров и посетить все возможные экскурсии. Самое красивое - на берегу и в море, а в центре - местные деревни, настоящая Африка! Чем развлечься? Снорклинг (плавание под водой с дыхательной трубкой и маской), поездки на остров гигантских черепах весом по 200 кг и возрастом по 150 лет, плавание с медузами и морскими звездами, подземные пещеры, прогулки с обезьянами, хождение под парусом. Мы испробовали почти все, разве что рыбалка еще впереди и освоение ДарЭсаАлаама - столицы Танзании.

Черепахам на Занзибаре - по 150 лет! Фото: личный архив.

Найдите «гида» из местных

Занзибар - это не только про океан, солнце и песок. Африканцы - люди своеобразные, к их манере общаться еще привыкнуть надо. Прицепятся посреди улицы - не отвяжешься!

- Местные видят в нас, путешественниках, ходячие деньги, - предупреждает Анастасия. - Только представьте, женщины, которые работают здесь на выращивании специй, получают всего два доллара в месяц! А средняя зарплата занзибарца - четыре доллара в день. Конечно, приезжие кажутся им богачами. Своего не упустят: покажут, как пройти на рынок, и тут же тычут пальцем на рот, мол, а теперь дайте денег на еду.

При этом, если найти адекватного занзибарца и подружиться с ним, то отдых на острове пройдет значительно легче, уверены сибиряки. И кафе подешевле подскажут, и даже лодку на необитаемый остров забронируют. А об оплате заранее договоритесь сами, сколько не жалко. Найдете сговорчивого проводника по душе - сразу обменивайтесь номерами. Большой плюс, если владеете английским - все переговоры на острове ведутся на этом языке.

Занзибарцы - люди приветливые и общительные, не упустят шанса познакомиться с туристами. Фото: личный архив.

- Кстати, здесь довольно спокойно - убийств, грабежей и прочих ужасов не бывает, - добавляет Анастасия. - Занзибарцы хоть порой и довольно назойливые, но все же приветливые и добрые, и многие хотят просто познакомиться и пообщаться.

Наелись вчетвером на 100 рублей

- Это первая страна, куда мы реально взяли гречку, хоть и летели только с ручной кладью, - смеется сибирячка. - Я почти смирилась есть только фрукты и белую рыбу, а вот дети упорно мечтали о европейской еде. В первый же день мы пошли осваивать местный рынок - он просто завален фруктами! Очень спелые и дешевые манго, божественные ананасы, арбузы, бананы, маракуйя, папайя, орешки кешью. Есть отдел с рыбой и мясом, а еще из вкусного - хлеб, авокадо и свежевыжатые соки. Теоретически, питаться тут можно и бесплатно: местные при сильных отливах просто собирают с берега деликатесы вроде крабов и тут же варят!

Конечно, здесь есть отели, кафе и рестораны, и цены на еду в них соответствуют ценам в ресторанах Иркутска.

Анастасия говорит, что в среднем обед на четверых без излишеств обходится примерно в 1600 рублей. Но в целом, по ее словам, на Занзибаре отдых в 1,5-2 раза дороже, чем в том же Таиланде, на Филиппинах или в Индонезии.

Всей семьей искупаться в океане на закате - что может быть приятнее! Фото: личный архив.

- Мы хотели познакомиться с настоящей Африкой и увидеть местную культуру изнутри. Поэтому в одной деревне мы пошли в «кафе» для местных жителей, и вчетвером поели на 100 рублей! - говорит Анастасия. - Мы были одни среди деревенских, наблюдали и пробовали, что африканцы едят в обычной жизни. Еда была непривычная, но съедобная. Я заглянула на кухню и поразилась: женщины готовят прямо на полу, а посуду моют на улице, в тазике, из которого тут же пьют куры и гуси! После мы ходили в ресторан для местных жителей, "санобстановка" там не намного лучше, а цены чуть ниже, чем в европейских кафе. А на улицах - горы пластикового мусора, он лежит прямо на земле, и никто его не планирует убирать! Вот такая «экзотика». В путешествии я снимаю видео про «настоящую Африку», которую не покажет ни один турагент, и опубликую его в своем Инстаграм.

Поплавать с гигантскими черепахами - одно из местных развлечений. Фото: личный архив.

КАЛЬКУЛЯТОР «КП»

- Лайфхак для путешественников и туристов: не стесняйтесь торговаться! Сбить цену можно на все, кроме еды в кафе, - уверяет сибирячка. - На экскурсии? Легко, главное сделайте незаинтересованный вид. На все вещи, например, картины, сходу скинут 30-50% стоимости. И даже на отели! Чем дольше вы планируете оставаться в конкретном месте, тем большую скидку вам предложат.

Перелет из Иркутска на Занзибар с пересадкой - 30-40 тысяч рублей с пассажира.

Жилье на четверых: самое бюджетное от 1600 рублей в сутки (местная квартира на несколько комнат и жильцов), средний отель - 5 тысяч рублей в сутки, роскошный - около 100 тысяч за ночь.

Обед без излишеств на четверых - 1,5 тысячи рублей.

Бутылка воды 1,5 литра - 30-150 рублей в зависимости от места.

Такси от середины острова до его края - примерно 2,2 тысячи рублей. Аренда машины на день стоит столько же.

Небольшие экскурсии - от 1,5 тысячи рублей на четверых с учетом торга.

Паром с Занзибара в ДарЭсаАлаама (столица Танзании) - 2,5 тысячи рублей с человека.

Двухдневное сафари в ДарЭсаАлаама - от 70 тысяч рублей с каждого.

Недельный поход на Килиманджаро - 200 тысяч рублей с туриста.