17 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Забайкалье Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

В ночью на 7 февраля произошло ЧП в Забайкальском крае. На железнодорожной станции Нанагры, что в Чернышевском районе, сошли с рельсов 17 вагонов грузового поезда. В них перевозили уголь. Повреждены соседние пути и электроопора.

- Пострадавших нет, движение остановлено, - рассказали в ГУ МЧС по Забайкалью. - Ожидается задержка четырех пассажирских поездов: № 061Э Владивосток - Москва, № 391 Благовещенск-Чита, № 001Э Владивосток - Москва, № 002 Москва - Владивосток.

Также отменен пригородный поезд №6220 Зилово - Ксеньевская. На месте работает около 100 работников железной дороги и спасателей.

- Ликвидация последствий схода проходит при температуре -36 градусов силами двух восстановительных поездов, - сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги. - Дополнительно задействовано 120 сотрудников путевого комплекса. Приносим пассажирам и встречающим извинения за доставленные неудобства.