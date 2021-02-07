Пассажирам застрявшего в Забайкалье поезда предоставили горячее питание и помощь психологов. Фото: ГУ МЧС по Забайкалью.

Пассажиров поезда № 061Э "Владивосток - Москва", застрявших в Забайкалье, обеспечивают горячим питанием и помощью психологов. Напомним, в ночь на 7 февраля на станции Нанагры в Могочинском районе с рельсов сошли сразу 17 вагонов, груженых углем, и повредили соседние пути. Из-за этого на станции Могоча с 10 часов утра задерживается пассажирский поезд. Возле него дежурит бригада скорой помощи.

- Помощь при необходимости будет оказана пассажирам еще трех поездов: № 391 Благовещенск-Чита, № 001Э Владивосток - Москва, № 002 Москва – Владивосток, - сообщили в ГУ МЧС по Забайкалью.

Тем временем, спасатели и железнодорожники продолжают устранять последствия ЧП. На месте работают два аварийно-восстановительных поезда, дежурят оперативные группы МЧС. Всего задействованы 274 человека и 41 единица техники. Когда возобновится движение пассажирских поездов, пока не уточняется.

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