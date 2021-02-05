Коронавирус в Иркутске, последние новости на 5 февраля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронивирус в Иркутске, 5 февраля. Иркутская область все еще продолжает бороться с новой коронавирусной инфекцией. Ей в нашем регионе уже переболели, а часть из них все еще продолжает лечение, порядка 50 000 человек. Больше семи тысяч из них переносят инфекцию в легкой форме, что позволяет им лечиться дома. В больницах вот уже неделю остаются меньше двух тысяч человек – такие низкие показатели достигнуты впервые за долгое время. Однако это не значит, что уже можно расслабляться, хотя ограничения понемногу в регионе снимаются все еще не стоит забывать о масочном режиме, кожных антисептиках, а также по мере возможности избегать мест массового скопления людей.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Иркутской области на 5 февраля: за сутки COVID-19 подтвердился еще у 261 нашего земляка. Общее число случаев инфицирования - 50 327. В больницах - 1788 человек, на амбулаторном лечении - 7332. Выздоровели за сутки 383 человека, всего - 45 092. Оперативный штаб сообщает о смерти еще девяти человек. Общее число жертв пандемии в нашем регионе уже 1915: коронавирус стал причиной смерти 1714 из них.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 5 февраля: ежесуточный прирост заболевших в областном центре увеличивается

Иркутск всегда был в лидерах по числу заражений, и вряд ли какая-то из территорий региона его уже догонит. Так, по данным на 4 февраля, в областном центре было зарегистрировано 17 894 случая заражения.

В последние несколько дней в столице Приангарья отмечается рост положительных тестов на COVID-19 за сутки. Так, 1 февраля, по сообщениям Оперативного штаба Иркутской области по коронавирусу, в Иркутске COVID-19 заболели только 70 человек, второго числа их было уже 85, третьего – 87, 4-го уже 97. Это говорит о том, что иркутянам сейчас нужно быть особенно внимательными и ответственными в соблюдении санитарно- противоэпидемических норм.

В Ангарске с начала пандемии зафиксировано более 4600 заражения, более 3200 – в Иркутском районе, более 3000 – в Братске, более 2900 – в Усть-Илимске.

Напоминаем, что запись на вакцинацию в регионе продолжается. Прививки добровольцам ставят как только в регион поступает партия препаратов. Вакцина - двухкомпонентная, после первого "укола здоровья" поход в прививочный пункт нужно будет повторить спустя 21 день ( на повторную вакцинацию записываться не нужно, вам сразу сообщат когда и в какое время подойти) .

Кому можно поставить прививку от коронавируса. Фото: Минздрав Иркутской области

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