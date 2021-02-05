Синоптики объяснили, почему в Иркутске выпало так много снега

Завалило: так много снега не выпадало в Иркутске никогда. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Снег для Сибири – не удивительно? Как сказать. Обычно зимы в Иркутске не радуют большим количеством осадков. Такие сугробы, как в пятницу, 5 февраля, для города большая редкость. И вообще, к 5 февраля столица Восточной Сибири поставила рекорд по снегопадам. Разбираемся вместе с заместителем начальника Иркутского гидрометцентра Юлией Яньковой.

- Постоянные перепады температуры, от морозов за минус 30 до потепления, когда за окном – 5, а заодно и атмосферного давления, провоцируют снегопады, - рассказывает Юлия Янькова. – Плюс циклоны. Последний рекорд по выпадению снега в январе был в 1956 году. Тогда было зафиксировано около 38 мм. осадков. Этот рекорд побит, однозначно. Больше того, за первые дни февраля уже выпало почти половина месячной нормы этого месяца. А в совсем не снежном Иркутске обычно в январе выпадает 12 мм. осадков, а последний месяц календарной зимы тем более сух – 9 мм.

Почему обычно не так? Бывают годы, когда морозный антициклон со стороны Якутии буквально «закрывает» регион, нависнув над ним. В этот раз приходили и теплые воздушные массы с европейской части России, а туда – с Атлантики.

Осадков настолько много, что в городе долго держатся сугробы – их не сразу успевают убрать.

- А снежный покров, который тоже измеряют метеорологи, сейчас уже 37 сантиметров. Это как где-нибудь в снежном Новосибирске, обычно у нас его много меньше – максимум 25, - продолжает Юлия Янькова. – Бывало, конечно, и больше. Но точно ненамного.

Кто точно этому обстоятельству рад, так это дети. Можно лепить Снеговиков сколько хочешь. И на улице тепло, значит, гулять разрешат подольше.

-Очень довольны и садоводы, - улыбается Юлия Янькова. – Растениям точно не придется испытывать недостатка влаги весной. Почва хорошо ею пропитается. Плюс к этому и дождей осенью хватало. Словом, все вместе взятое, будем надеяться, к хорошему урожаю!

Начало наступившей рабочей недели тоже обещает быть достаточно теплым для зимы, днем ожидается около -10. И хотя загадывать вперед не любят даже синоптики, порадуемся этому. Зима в феврале, понятное дело, еще попытается наверстать свое, и морозы вполне возможны.

А кто недоволен теплом и снегом, так это городские коммунальщики, которым многократно прибавилось работы и…туристы, которые уже рванули на Байкал кататься на коньках. А их не пускают.

- В минувший четверг на Малом море из-за резкого повышения дневных температур появилось множество щелей до 3 метров шириной, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. - В заливах открылись большие участки – опасные места с открытой водой сегодня огораживают вешками.

На озере дежурят инспекторы ГИМС, разворачивают выезжающие на лед машины. Опасно! Вот скоро Байкал встанет, тогда пожалуйста.