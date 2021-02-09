В конце 2020 года у Осинского района Иркутской области появился свой герб. На нем изображены реки Оса и Обуса, колосья, деревья и бык - прародитель бурятского племени булагатов, а также символ животноводства.- Все символично. С новым гербом мы входим в новый год Быка. Надеемся, он принесет нам только хорошее, - отметил мэр Осинского района Виктор Мантыков.Этот муниципалитет - самый молодой в Усть-Ордынском Бурятском округе. Он был образован в 1975 году и в 2020-м отметил свое 45-летие.- Планы были большими. Район готовился к юбилею. В итоге масштабных мероприятий провести не удалось. Праздник отметили скромно. Но мы постарались в первую очередь отметить наших земляков - ветеранов, людей, которые стояли у истоков создания района. В этом году продолжим поздравлять жителей. Верим, что к лету ситуация улучшится и мы сможем провести наш традиционный праздник Сурхарбан, - сказал мэр.Осинский район - аграрная территория. Муниципальное образование плотно работает с Министерством сельского хозяйства Иркутской области. За последние пять лет количество фермерских хозяйств резко возросло - до 140. Произошло это в основном за счет людей, которые раньше занимались лесом, а потом решили развивать сельское хозяйство.Также в районе насчитывается большое количество личных подсобных хозяйств, которые активно занимаются как растениеводством, так и животноводством. Таким образом, в аграрном секторе занято большое число жителей.По региональной программе комплексного развития сельских территорий в 2019 году представители района получили 73 гранта. Это рекорд по Иркутской области. В рамках программы по молодежной политике в 2020 году субсидии на строительство домов были предоставлены шести сельчанам. Также в прошлом году для работников социальной сферы построили 14 домов по подпрограмме, которая предусматривает возведение или приобретение жилья по договорам найма. В 2021-м заявки на участие в этом проекте подали 24 человека.Виктор Мантыков подчеркнул, что в отличие от многих других сельских территорий население Осинского района не убывает, а наоборот, прибывает. Происходит это за счет рождаемости.- Перед администрацией района стоит задача создать условия, чтобы молодым семьям жилось комфортно. Для этого мы строим дома. Также важно развивать социальную инфраструктуру. За последнее время были капитально отремонтированы три школы. Ежегодно проводится ремонт спортивных залов. Кроме того, возводятся и реконструируются стадионы. Усилиями глав сельских поселений в прошлом году построено два Дома культуры в поселках Майск и Ново-Ленино. А еще ранее такое учреждение появилось в селе Ирхидей, - сообщил мэр.Администрация Осинского муниципального района уделяет особое внимание состоянию дорог и безопасности дорожного движения. В течение 2018 года были построены две автомобильные дороги «Подъезд к д. Батхай» и «Подъезд к д. Шотой» на общую сумму 210,4 млн рублей, где подрядчиком выступило ООО «СтройДорХолдинг».В настоящее время проводится реконструкция автодороги областного значения Иркутск - Оса - Усть-Уда до д. Борохал в Осинском районе. В целях реализации данного мероприятия выделено 390 млн рублей, в том числе 370,5 млн из бюджета Иркутской области и 19,5 млн из бюджета Осинского муниципального района.В рамках исполнения муниципального контракта в 2020 году подрядчиком ООО «ИркутскДорСтрой» выполнены работы на общую сумму 181,3 млн руб.Дирекцией автомобильных работ Иркутской области проводится первый этап реконструкции автомобильной дороги областного значения Иркутск - Оса - Усть-Уда на сумму 1,4 млрд рублей, где подрядчиком выступает ООО РСП «Топка».С 2021 года Дирекция автомобильных работ Иркутской области планирует начать работу по капитальному ремонту автомобильной дороги областного значения Майская – Рассвет, где находится туристическая база Льва Алексеевича Асалханова «Сагаан Морин».Он также отметил, что большие надежды муниципалитет возлагает на развитие туризма.По территории Осинского района текут реки Оса и Обуса, которые впадают в Братское водохранилище. На побережьях водоемов сложились благоприятные условия для отдыха.- В свое время в связи со строительство ГЭС было затоплено много плодородных земель, из-за чего пострадала экономика Осинского района. Хороших сельхозугодий на равнинах не осталось - только в горах и предгорьях. Но в итоге природа одарила нас другими благами. Десятки километров песчаного пляжа привлекают туристов из разных уголков региона. Золотые пески Братского водохранилища уже конкурируют с местами отдыха на Байкале. В настоящее время решается вопрос о развитии инфраструктуры на этих природных участках, - рассказал Виктор Мантыков.Сейчас Осинский район, как и другие территории Усть-Ордынского Бурятского округа, готовится к Новому году по восточному календарю - Сагаалгану.- Традиционно праздник Белого месяца проводится достаточно масштабно и в районном центре, и во всех населенных пунктах. Мероприятия проходят в школах, при домах культуры. В этом году мы разработали несколько иной план празднования: 12 февраля на свежем воздухе выступят творческие коллективы, будут организованы конкурсы с розыгрышем призов. Надеемся, что праздник пройдет удачно, как и весь 2021 год, - отметил мэр Осинского района и поздравил всех жителей с наступающим Сагаалганом.