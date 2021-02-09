Почти 300 камер видеонаблюдения установлено в центре Иркутска

Иркутск заметно преображается. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске уже никого не удивишь зоркими камерами. В основном они расположены в общественных местах - в сквере имени Кирова, на островах Конный и Юность, бульваре Гагарина, пляже Якоби. Сегодня здесь их насчитывается 227 штук. Под круглосуточным наблюдением и историко-мемориальный комплекс Иерусалимская гора, где видеокамер более полусотни.

В планах у властей охватить не только центр, но и другие районы. Так, этой весной обещают смонтировать 28 камер в новом сквере Мира во Втором Иркутске (на пересечении улиц Сибирских Партизан, Жукова и Шпачека). Тем не менее до идеала еще очень далеко.

- Для чего нужны камеры? Прежде всего, чтобы контролировать зоны отдыха, а также площадки во время массовых мероприятий, - рассказали «КП» в администрации города. - Система позволяет вести как ситуационный мониторинг объектов в реальном времени - то есть информация выводится на видеостену в дежурной части полиции, так и работать с архивом видеоданных.

В Иерусалимском парке много камер. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И не сразу поймешь, что это видео. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полицейские и становятся основными пользователями системы. Результаты, говорят, есть.

- При проведении массовых мероприятий или совершении преступлений благодаря видеокамерам складывается общая картина, - рассказыва