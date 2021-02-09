Что такой ТОС и зачем он нужен? Таким вопросом, уверены, задавались многие. Официально - это территориальное общественное самоуправление. Простыми словами: жители объединяются и решают, что нужно, - отремонтировать дорогу, установить детскую площадку, сцену для праздников… Инициатива, адресованная не от одного человека, а от целого сообщества, имеет больше шансов на то, что будет услышана и реализована.Хочешь - делайИменно так говорили многие соседи Ирине Балуевой, когда в 2009 году она создавала первый в Иркутске ТОС в частном секторе. Его назвали «Мельниково». Он расположен в Свердловском районе недалеко от остановки «Кая» и сегодня объединяет тысячу человек, которые проживают в 400 домах на 11 улицах.- Мы с мужем купили дом, - рассказывает Ирина Владимировна. - Переехали и сразу столкнулись с тем, что некуда вынести мусор, освещения нет, асфальта на дорогах тоже. И это в областном-то центре!Ирина Балуева начала писать письма властям, а те предложили создать ТОС, мол, так решите все свои проблемы. Женщина не испугалась: написала устав, заинтересовала людей и организовала самоуправление. Начали с детской площадки.- Наняли грейдер, разровняли пустырь, попросили в администрации Свердловского округа б/у конструкции (такие, к удивлению, нашлись и нам их дали), привезли, покрасили, починили - и готово! - вспоминает иркутянка.Затем в районе установили контейнерную площадку (теперь их восемь), сделали освещение, оборудовали тротуары за счет городского бюджета, а видеонаблюдение сделали сами жители. Наконец, провели централизованное водоснабжение.- Это было в 2014 году, после того, как мы ездили в Ангарск обмениваться опытом с другими ТОСами и там увидели, что в частном секторе провели воду, - поясняет председатель. - У нас же ее привозили на водовозках, это было очень неудобно. В итоге власти после обращений помогли сделать смету, проект, установили 8 колонок. И даже разработали инвестпроект, по которому воду до забора «Водоканал» подводил бесплатно. Воспользовалось этой возможностью треть жителей.Теперь вроде есть все - да не все. В 2021 году появятся две многофункциональные спортивные площадки - на улице Набережной Иркута (по инициативе местного депутата) и на территории лицея № 1 - этот проект активисты вместе с учениками, из родителями и учителями выиграли по программе «Народные инициативы». Теперь мечтают сделать в Мельниково остановку общественного транспорта поближе к домам, потому что до «Каи» - почти километр пути. И это еще не все. Славятся тосовцы своими шикарными праздниками.- У нас есть совет ТОСа, в который входят 17 человек, - говорит Ирина Владимировна. - Это наш костяк активистов, которые организовывают масштабные праздники. У нас своя музыкальная аппаратура, много костюмов, палатка, микроволновка… День Нептуна - наш коронный праздник, на который приезжает очень много людей, а еще Масленица и другие.И в пандемию без дела не сидели. Нельзя было праздники отмечать, так мы сделали сцену, стелы, обновили доску объявлений, еще один теннисный стол поставили.Как же все удается? Откуда деньги? Ирина Балуева объясняет, что их ТОС участвует во всех проектах, какие только существуют в Иркутске. И всегда выигрывает. Это и конкурс «Социально значимый проект города Иркутска», и такие проекты, как «Миллион на добрые дела», «Народные инициативы» и другие.- ТОС - это благотворительность добрыми делам, а все, что нужно, - свободное время, ум и руки, - заключает Ирина Владимировна. - Важно делать все для души.Лучших выбирают на конкурсеСегодня в Иркутске 66 ТОСов. Много это или мало? На сей вопрос ответить сложно. Видимо, в этом и измеряется энтузиазм жителей.- ТОСы объединяют активных людей, - говорит Александра Егорова, замначальника управления по информационной политике, связям по СМИ и общественностью администрации города. - Несмотря на то что юридически такая форма самоуправления появилась сравнительно недавно, на самом деле многие помнят, как в советские времена собирались на сходы во дворах, проводили смотры, праздники, уборку территории и т.д.Словом, не ново. И в чем преимущество?- ТОСы создают для решения проблем, - продолжает Александра Егорова. - Чаще всего это благоустройство - сделать дорогу, установить площадку. Активисты обращаются к властям - и вопрос начинает решаться. Ведь чтобы что-то решить, одного человека мало, а за ТОСом стоят люди, много людей. К тому же они дают нам обратную связь, мы узнаем об их нуждах, чаяниях.- Кроме инфраструктурных задач тосовцы делают жизнь ярче и интереснее, проводят мероприятия, - дополняет замначальника отдела общественных инициатив Екатерина Арестова. - Важно, что они могут рассчитывать на нашу финансовую поддержку. Из бюджета города ежегодно выделяется 3,5 миллиона рублей.Так, проводится конкурс на лучший социально значимый проект. В 2020 году было семь номинаций и призовой фонд составил 2 млн рублей. Было подано 70 заявок от 31 ТОСа. По итогам поддержали 42 проекта. Рублем могут отметить и какие-то точечные мероприятия.Также участвовать можно в конкурсе «Миллион на добрые дела», который открыт для любого жителя. Приз - денежная премия: за первое место 17 500 рублей, за второе - 12 000, за третье 7000 рублей. В 2020 году было подано 155 заявок и 96 проектов заслужили внимание. Словом, есть все возможности сделать среду обитания вокруг себя краше и комфортнее.КОНКРЕТНОЕсли хотите присоединиться…Для начала проверьте, находится ли уже ваш дом в ТОСе. Это можно сделать, обратившись в администрацию округа или в МКУ «ГОРОД».Нет ТОСа? Тогда можно его создать. Для этого следует провести собрание жителей и на нем определить границы (в ТОС не может входить один подъезд или частный дом. Как минимум один многоквартирный дом и с десяток частных), председателя, срок его избрания, цели общества, разработать устав.Далее ТОС необходимо зарегистрировать в администрации округа.Важно! Необходимо получить согласие от всех жильцов, что они одобряют создание ТОСа.ТОЛЬКО ФАКТЫ И ЦИФРЫ66 ТОСов зарегистрировано в Иркутске, из них:14 - в Свердловском округе,10 - в Правобережном,22 - в Ленинском,20 - в Октябрьском.126 тысяч человек, или 20,2% от общего числа жителей, задействованы в ТОСах.