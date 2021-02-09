Открытие переправы на Ольхон 2021 состоится 10 февраля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Отличная новость для всех любителей зимнего отдыха на Байкале! Открытие переправы на Ольхон 2021 запланировано на 10 февраля. Безопасно добраться до острова туристы смогут из залива Куркут до залива Иркутская губа по акватории Малого Моря.

Правда, перед открытием переправы на Ольхон 2021, ее обследует комиссия ГИМС, специалисты дорожной службы, инспекторы ГИБДД и сотрудники администрации Ольхонского района. Специалисты замерят толщину льда, проверят наличие пропускных пунктов, разметочных вешек, информационных знаков и аварийно-спасательного инвентаря.

- Ольхонская ледовая переправа – самая протяженная трасса в Приангарье, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - В 2021 году ее длина составит 11 километров. По ней будут завозить все необходимое для местных жителей и вывозить с острова отходы. До открытия переправы на Ольхон 2021 связь с большой землей проходила с помощью катеров на воздушной подушке.

Специалисты МЧС говорят, что в этом году подготовка трассы осложнялась тем, что приходилось выравнивать множество торосов, которые этой зимой возникали из-за подвижек льда. Водителям стоит помнить, что грузоподъемность переправы на Ольхон 2021 составит 10 тонн. Движение – двустороннее. Работать она будет круглосуточно. За толщиной льда спасатели обещают следить также ежедневно.

В МЧС еще раз просят водителей соблюдать на трассе скоростной режим и грузоподъемность авто. Большегрузам въезд запрещен. Ну а выезд за пределы переправы опасен из-за трещин и торосов. Ждем официальное открытие переправы на Ольхон 2021