14 февраля 2021 в Иркутске выпадает нынче на выходной день – воскресенье. Как говорится, все звезды сходятся – нужно звать свою вторую половинку или того, кто давно нравится, на романтичное свидание. Куда? Подскажем, как провести 14 февраля в Иркутске необычно и так, чтобы запомнилось надолго.14 февраля 2021 в Иркутске: по одному билету в ЗоосадНаверняка, многие из нас слышали о лебединой верности? Эти прекрасные птицы создают пары на много лет. Однако, не только эти пернатые могут похвастаться крепкими семьями. Рассказать о тех, представителях животного мира, кто проявляет постоянно в выборе своей второй половинке, готовы в воскресенье в Иркутском Зоосаде.Там придумали целую программу – с показательными кормлениями звериных пар – лисов, песцов, сурикатов, носух. Также с 12.00 до 17.00 в зоопарке запланирована викторина «Влюбленные парочки». Задание все желающие могут взять на кассе.- 14 февраля 2021 в Иркутске влюбленные пары смогут пройти в зоопарк по одному билету, - рассказали в Зоосаде.14 февраля 2021 в Иркутске: «валентинка» из эмалиВ День всех влюбленных 14 февраля 2021 в Иркутске принято дарить возлюбленным «валентинки» - небольшое напоминание о своей любви, знак внимания. Обычно это небольшие открытки. В Иркутском краеведческом музее предлагают своими руками смастерить такую «валентинку» их эмали.- 13, 14 февраля в экспозиционном отделе «Окно в Азию» состоится творческий мастер-класс «Эмалевая валентинка», - рассказали КП-Иркутск в Краеведческом музее. - Будем создавать подвеску-сердечко настоящими ювелирными красками.Справиться с заданием могут и родители с детьми от 7 лет. Поделятся мастерством работы с эмалью и красками художник монументально-декоративного искусства, педагог, член Союза художников Прибайкалья Евгения Сморж и художник-эмальер, доцент, член Союза художников России Сергей Андрейко.14 февраля 2021 в Иркутске: влюбленных в друг друга и искусство ждут в ХудмузееХудожественный музей им. В. П. Сукачева 14 февраля 2021 в Иркутске готов представить гостям свой вариант необычного свидания. Организаторы уверяют, что это будет необычный опыт общения со своей второй половинкой.Музейщики сочинили для возлюбленных квест «Влюбленные в искусство». В течение всего воскресенья пары смогут получить задания, выполняя которые им придется познакомиться со всей экспозицией музея на улице Ленина. А это, поверьте, настоящая кладовая произведений мирового изобразительного искусства.Кроме картин, что выставлены там постоянно, там сейчас работает две выставки «Коллекция Валериана Вадимовича Величко» (в ней - 150 произведений русских, западноевропейских художников и мастеров Востока) и «Художницы. Искусство женщин XIX–ХХI вв.» ( здесь более ста шедевров, созданных женщинами). И, кстати, все пары в этот день смогут попасть в музей по одному билету - такой вот подарок ко Дню святого Валентина.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08